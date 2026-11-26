Страны НАТО ожидают, что США отложат окончательное решение о сокращении численности войск в Европе после начала декабря, сообщили источники, знакомые с этим вопросом, на фоне того, что администрация Трампа вновь сосредоточилась на обеспечении мирного соглашения по войне рф против Украины. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

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Источники сообщили, что улучшение связей между США и НАТО в последние недели также привело к ожидаемой отсрочке. Кроме того, США положительно относятся к стремлениям стран НАТО увеличить расходы на оборону и хотят использовать свои базы в Европе для проецирования силы на Ближнем Востоке и в других местах.

Страны-союзники ожидали решения в начале декабря, но теперь считают, что США подождут до конца месяца или после Нового года, сообщили источники. На просьбу о комментарии представитель Пентагона сказал, что ведомству нечего объявлять, и его пересмотр позиции продолжается.

Пентагон начал пересмотр военного присутствия США в Европе

Союзники рассматривают потенциальную отсрочку как ещё один обнадёживающий знак после того, как официальные лица США заявили, что не будут продолжать угрозы резко сократить численность войск на континенте. Министр обороны США Пит Хегсет шокировал союзников в начале этого года своим заявлением о том, что США пересматривают своё военное присутствие, и некоторые чиновники опасались, что президент США Дональд Трамп сократит численность войск на 25 000 человек — более чем на четверть от 80 000, которые сейчас базируются там.

Союзники теперь считают, что сокращения составят около 5 000 военнослужащих, ранее сообщал Bloomberg.

США начали новую попытку найти решение войны россии в Украине, на этот раз при большем участии Европы, чем ранее. Требования россии включают соображения относительно того, где должны быть размещены войска НАТО на континенте.

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На прошлой неделе в НАТО заместитель министра обороны США Элбридж Колби заявил, что США "будут готовы адаптироваться, чтобы поддержать эти мирные переговоры". Он отвечал на вопрос о том, будут ли требования россии учтены при пересмотре США своего военного присутствия.

Ожидается, что большинство сокращений будет произведено в Германии, где размещён крупнейший контингент американских войск в Европе. Ожидается, что страны на восточном фланге, особенно Польша, получат больше войск.

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