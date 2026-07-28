Пентагон начал пересмотр военного присутствия США в Европе

Пентагон начал пересмотр американского военного присутствия в Европе через несколько недель после того, как министр обороны США Пит Хегсет объявил об этом на встрече НАТО в Брюсселе, сообщил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби в X, пишет УНН.

Сегодня Министерство обороны начало пересмотр военного присутствия в Европе (Europe Posture Review), о котором министр обороны Хегсет объявил на последней встрече министров обороны НАТО в Брюсселе. Как тогда отметил министр обороны, это будет настоящий пересмотр, направленный на то, чтобы обеспечить быстрый и необратимый переход НАТО к тому, чтобы Европа взяла на себя основную ответственность за свою конвенционную оборону - написал Колби.

Колби отметил, что ожидается, что пересмотр ускорит переход НАТО к "более сильному, более справедливому и устойчивому альянсу, продолжая траекторию позитивных изменений, достигнутых президентом Трампом и его командой, стимулируя и предоставляя союзникам возможность возглавить конвенционную оборону Европы".

"Таким образом, пересмотр будет способствовать достижению цели полного восстановления характера НАТО как мощной боевой организации – НАТО 3.0. Это позволит НАТО достичь долгосрочного и устойчивого успеха, особенно в условиях одновременного противостояния вызовам на различных театрах военных действий", - отметил он.

США пересмотрят военное присутствие в Европе из-за недостаточных взносов стран НАТО - Хегсет