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США пересмотрят военное присутствие в Европе из-за недостаточных взносов стран НАТО - Хегсет

Киев • УНН

 • 1266 просмотра

Глава Пентагона объявил о пересмотре присутствия войск США в Европе. Он также раскритиковал союзников по НАТО за недостаточные расходы на оборону.

США пересмотрят военное присутствие в Европе из-за недостаточных взносов стран НАТО - Хегсет

Министр обороны США Пит Хегсет резко раскритиковал отдельные страны НАТО из-за недостаточных расходов на оборону и их позиции относительно войны вокруг Ирана. Также он объявил о начале пересмотра американского военного присутствия в Европе, сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Выступая перед министрами обороны стран Альянса в Брюсселе, Хегсет заявил, что Вашингтон будет оценивать вклад союзников в коллективную безопасность.

Это проверка, которую некоторые страны не пройдут, а другие сдадут на отлично

- сказал глава Пентагона.

По словам Хегсета, США начинают анализ размещения своих войск на европейском континенте. При этом он не уточнил, какие именно критерии будут применяться в ходе этого пересмотра и может ли он привести к сокращению американского военного присутствия в отдельных странах.

Reuters отмечает, что заявление прозвучало на фоне длительных призывов администрации президента Дональда Трампа к союзникам по НАТО увеличить оборонные расходы и взять на себя большую ответственность за безопасность Европы.

Ожидается, что вопрос распределения оборонной нагрузки между союзниками станет одной из ключевых тем предстоящего саммита НАТО.

НАТО сократит миротворческую миссию в Косово из-за стабилизации ситуации в сфере безопасности12.06.2026, 10:26 • 3514 просмотров

Андрей Тимощенков

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Война в Украине
Пит Хегсетх
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
НАТО
Дональд Трамп
Брюссель
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