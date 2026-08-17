В Ровненской области 15-летняя девушка упала с моста, пытаясь сделать фото на перилах
Киев • УНН
В Ровненской области 15-летняя девушка упала с моста, пытаясь сделать фото. В результате падения она получила перелом ноги и ушиб руки.
В Ровенской области 15-летняя девушка хотела сделать фото на перилах дорожного моста, но потеряла равновесие и упала с высоты около четырёх метров, передаёт УНН со ссылкой на полицию Ровенской области.
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Инцидент произошёл вчера, 16 августа, около 19 часов в Березновской ТГ.
Сотрудники ювенальной превенции выяснили, что 15-летняя жительница общины вместе с 17-летней сестрой гуляли по одной из улиц села. Младшая девушка решила сделать фото, сев на перила дорожного моста. Однако потеряла равновесие и упала с высоты около четырёх метров.
В результате — перелом ноги и ушиб руки.
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