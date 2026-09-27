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Стали известны жуткие подробности гибели путиниста Сергея Соседова

Киев • УНН

 • 6286 просмотра

Российский музыкальный критик Соседов умер после падения с лестницы в отеле в Якутии. Экспертиза выявила тяжёлую травму головы.

Стали известны жуткие подробности гибели путиниста Сергея Соседова

Российский музыкальный критик Сергей Соседов, поддерживавший политику Кремля и войну против Украины, умер после падения с лестницы в отеле. Экспертиза установила точную причину смерти 58-летнего путиниста, сообщают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

Случай произошёл в городе Нерюнгри в Якутии, куда Соседов приехал в командировку. По данным российских СМИ, он заселился в отель за день до смерти.

Соседов упал на спину на лестничном пролёте и получил тяжёлые травмы. После падения он потерял сознание и, по словам очевидцев, лишь хрипел.

Врачи пытались спасти Соседова

Музыкального критика доставили в больницу, где ему провели операцию. Однако спасти его не удалось — через несколько часов Соседов умер.

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По результатам экспертизы, причиной смерти стали тяжёлая травма головы, перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг.

Сергей Соседов был хорошо известен украинской аудитории как многолетний член жюри вокального шоу "Х-Фактор". После начала российской агрессии он поддержал аннексию Крыма, а впоследствии неоднократно публично выступал с заявлениями в поддержку России и против Украины.

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Степан Гафтко

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