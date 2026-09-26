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Главы МИД Германии и РФ впервые с 2022 года провели двустороннюю встречу

Киев • УНН

 • 380 просмотра

Йоганн Вадефуль и Сергей Лавров провели переговоры в Нью-Йорке. Германия призвала Россию прекратить эскалацию и войну против Украины.

Главы МИД Германии и РФ впервые с 2022 года провели двустороннюю встречу

Министр иностранных дел Йоганн Вадефуль встретился в Нью-Йорке для переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Это первая двусторонняя встреча министров иностранных дел двух стран с начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году. Об этом стало известно ZEIT на полях Генеральных дебатов ООН, пишет УНН.

Детали

Представительница российского МИД сообщила, что встреча состоялась по инициативе Германии. В Нью-Йорке ZEIT стало известно, что российская сторона через третьих лиц подала сигнал о готовности к переговорам.

По словам представителей делегации, Вадефуль призвал Лаврова прекратить эскалацию в отношении Германии, Европы и НАТО. Как отмечалось, такие инциденты, как попытка теракта в Лейпциге и другие гибридные атаки, не изменят позицию Германии в отношении Украины.

Во время разговора с Лавровым Вадефуль осудил продолжающуюся российскую агрессию против гражданского населения Украины. Также, по словам представителей делегации, министр иностранных дел подчеркнул, что Украина готова к переговорам, а Германия поддерживает этот путь.

В то же время представители делегации сообщили, что немецкое правительство выразило готовность сделать отношения между Германией и Россией более конструктивными. Условие для этого Вадефуль сформулировал ранее: президент России Владимир Путин должен продемонстрировать готовность прекратить войну против Украины, которая противоречит международному праву.

В Германии заявили, что участие путина в саммите G20 может положить начало переговорам о прекращении войны в Украине26.09.26, 16:47 • 3056 просмотров

Ольга Розгон

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