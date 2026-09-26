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В Германии заявили, что участие путина в саммите G20 может положить начало переговорам о прекращении войны в Украине

Киев • УНН

 • 722 просмотра

Министр Йоганн Вадефуль считает участие путина в саммите G20 шансом для начала серьёзных переговоров по поводу войны в Украине. Он подчеркнул необходимость прекращения огня.

В Германии заявили, что участие путина в саммите G20 может положить начало переговорам о прекращении войны в Украине

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль в пятницу заявил, что участие президента россии владимира путина во встрече G20 может стать началом "серьезных переговоров" о прекращении полномасштабного вторжения россии в Украину. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Президент США Дональд Трамп пригласил российского президента на следующий саммит G20, который запланирован на декабрь в Майами.

Многие лидеры, в частности премьер-министр Италии Джорджа Мелони и верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, выразили серьезные предостережения по поводу этого приглашения.

Однако Вадефуль во время пресс-конференции со своей канадской коллегой в Оттаве высказал более оптимистичную позицию.

Это действительно станет лакмусовой бумажкой, в частности и для владимира путина, в отношении готовности вести переговоры. Поэтому такими возможностями нужно пользоваться. Мы неоднократно призывали российское правительство и путина сесть за стол переговоров. И если такая возможность появится, то, возможно, это станет по крайней мере началом серьезных переговоров

- сказал он.

В то же время он добавил, что необходимым условием для содержательного диалога должно быть прекращение огня на время переговоров.

Сенаторы призвали Трампа отменить приглашение Путина на саммит G20 — WP26.09.26, 07:31 • 21502 просмотра

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд заявила, что была удивлена приглашением Трампа путину, но добавила, что Канада все равно примет участие в саммите, поскольку именно это, по ее словам, и есть "настоящая дипломатия".

Заявления Вадефуля отличались от официальной позиции его правительства. Представитель канцлера Фридриха Мерца Штефан Корнелиус ранее на этой неделе заявил, что "немецкое правительство не рассматривает отношения с Россией как обычные" и что Берлин координирует совместный ответ со своими партнерами.

Министерство иностранных дел Германии не сразу ответило на запрос о комментарии.

Как отмечает издание, приглашение Белого дома стало последней попыткой США вернуть Москву на международное дипломатическое поле и может привести к первому личному участию путина в саммите G20 с 2019 года.

Зеленский назвал саммит G20 в США "одной из лучших" возможностей для встречи с путиным24.09.26, 12:57 • 26176 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеНовости Мира
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Владимир Путин
Кайя Каллас
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Оттава
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Фридрих Мерц
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