В Соломенском районе Киева после падения БПЛА пострадали четыре человека
Киев • УНН
После падения БПЛА загорелись жилой дом и магазин в Киеве. Спасатели вывели 20 человек, поисковая операция продолжается.
Четверо человек получили ранения в результате падения БПЛА в Соломенском районе Киева. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, информирует УНН.
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По его словам, вспыхнул пожар в 5-этажном жилом доме и магазине, расположенном на первом этаже дома.
Из дома спасли 20 человек. Предварительно, есть двое пострадавших
Он добавил, что поисково-спасательная операция продолжается.
Напомним
Накануне в результате атак рф в Киеве погибли семь человек, среди них 14-летний мальчик. 25 пострадавших находятся в больницах, один — в тяжелом состоянии.
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