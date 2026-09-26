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В Соломенском районе Киева после падения БПЛА пострадали четыре человека

Киев • УНН

 • 960 просмотра

После падения БПЛА загорелись жилой дом и магазин в Киеве. Спасатели вывели 20 человек, поисковая операция продолжается.

В Соломенском районе Киева после падения БПЛА пострадали четыре человека

Четверо человек получили ранения в результате падения БПЛА в Соломенском районе Киева. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, информирует УНН.

Подробности

По его словам, вспыхнул пожар в 5-этажном жилом доме и магазине, расположенном на первом этаже дома.

Из дома спасли 20 человек. Предварительно, есть двое пострадавших

- рассказал Кличко.

Он добавил, что поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним

Накануне в результате атак рф в Киеве погибли семь человек, среди них 14-летний мальчик. 25 пострадавших находятся в больницах, один — в тяжелом состоянии.

В Киеве дроны попали в офисное здание, обломки упали в двух районах26.09.26, 04:55 • 3022 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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