У Солом’янському районі Києва після падіння БпЛА постраждали четверо людей
Київ • УНН
Після падіння БпЛА загорілися житловий будинок і магазин у Києві. Рятувальники вивели 20 людей, пошукова операція триває.
Четверо людей дістали поранень унаслідок падіння БпЛА у Соломʼянському районі Києва. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує УНН.
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За його словами, спалахнула пожежа в 5-поверховому житловому будинку та магазині, розташованому на першому поверсі будинку.
Із будинку врятували 20 людей. Попередньо, є двоє постраждалих
Він додав, що пошуково-рятувальна операція триває.
Нагадаємо
Напередодні внаслідок атак рф у Києві загинули семеро людей, серед них 14-річний хлопчик. 25 постраждалих перебувають у лікарнях, один — у тяжкому стані.
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