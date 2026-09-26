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У Солом’янському районі Києва після падіння БпЛА постраждали четверо людей

Київ • УНН

 • 2474 перегляди

Після падіння БпЛА загорілися житловий будинок і магазин у Києві. Рятувальники вивели 20 людей, пошукова операція триває.

У Солом’янському районі Києва після падіння БпЛА постраждали четверо людей

Четверо людей дістали поранень унаслідок падіння БпЛА у Соломʼянському районі Києва. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, спалахнула пожежа в 5-поверховому житловому будинку та магазині, розташованому на першому поверсі будинку.

Із будинку врятували 20 людей. Попередньо, є двоє постраждалих

- розповів Кличко.

Він додав, що пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо

Напередодні внаслідок атак рф у Києві загинули семеро людей, серед них 14-річний хлопчик. 25 постраждалих перебувають у лікарнях, один — у тяжкому стані.

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