Білл Гейтс попередив про загрозу ШІ, здатного спричинити мільярд смертей
Київ • УНН
Білл Гейтс закликав держави законодавчо регулювати ШІ через ризик зловживань. Він вважає саморегулювання технологічних компаній недостатнім.
Співзасновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що штучний інтелект достатньо потужний, аби сприяти подіям, які можуть спричинити загибель мільярда людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на Axios та Forbes.
Він закликав запровадити законодавче регулювання технології, наголосивши на недостатності саморегулювання компаній.
Деталі
У розмові з телеведучою Кристен Велкер Гейтс звернув увагу на небезпеку використання новітніх інструментів штучного інтелекту людьми зі злими намірами.
"ШІ, безумовно, достатньо потужний, щоб призвести до подій, які, знаєте, спричинять мільярд смертей", — сказав він.
За словами співзасновника Microsoft, поєднання можливостей сучасного ШІ та зловмисних намірів людей створює безпрецедентну загрозу. Гейтс також висловився за участь держави у встановленні правил для розробників штучного інтелекту. На його думку, політики та правоохоронні органи мають долучитися до визначення обов’язкових заходів захисту й моніторингу.
Він наголосив, що добровільних обмежень з боку самих технологічних компаній недостатньо. На запитання, чи потрібне відповідне законодавство, Гейтс відповів ствердно.
Контекст
У серпні Гейтс опублікував на своєму сайті есе про ризики розвитку штучного інтелекту. Серед загроз він назвав втрату робочих місць, поширення шахрайства й дезінформації, полегшення кібератак та зростання ризиків біотероризму. Він також застеріг, що технологія може посилити нерівність, якщо її переваги зосередяться в руках обмеженого кола людей.
Водночас Gates Foundation оголосив про намір спрямувати щонайменше 1 млрд доларів протягом двох років на розширення доступу до ШІ. Кошти передбачені для проєктів у сферах освіти, охорони здоров’я, сільського господарства та розвитку цифрової інфраструктури.
Нагадаємо
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