У Києві внаслідок атак рф кількість загиблих зросла до семи, 46 постраждалих
Київ • УНН
Унаслідок російських атак на Київ 25 вересня загинули семеро людей, 46 постраждали. 25 поранених перебувають у лікарнях.
Фото: Андрій Ходьков - фотограф УНН
Кількість загиблих у Києві внаслідок російських атак 25 вересня зросла до семи, 46 постраждалих. Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, пише УНН.
До семи людей збільшилася кількість загиблих у столиці
Постраждали наразі 46 мешканців Києва. 25 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.
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Як раніше писав УНН армія рф продовжує атакувати Київ, під ударом опинилась офісна будівля, на парковці виявили трьох загиблих, ще сім людей постраждали.
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