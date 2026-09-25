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У Києві внаслідок атак рф кількість загиблих зросла до семи, 46 постраждалих

Київ • УНН

 • 10136 перегляди

Унаслідок російських атак на Київ 25 вересня загинули семеро людей, 46 постраждали. 25 поранених перебувають у лікарнях.

У Києві внаслідок атак рф кількість загиблих зросла до семи, 46 постраждалих
Фото: Андрій Ходьков - фотограф УНН

Кількість загиблих у Києві внаслідок російських атак 25 вересня зросла до семи, 46 постраждалих. Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, пише УНН.

До семи людей збільшилася кількість загиблих у столиці

- йдеться у повідомленні.

Постраждали наразі 46 мешканців Києва. 25 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН армія рф продовжує атакувати Київ, під ударом опинилась офісна будівля, на парковці виявили трьох загиблих, ще сім людей постраждали.

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Ольга Розгон

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