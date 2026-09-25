Одещина зазнала серії масованих ударів рф - зачепило поштовий термінал, Румунія піднімала F-16
Київ • УНН
Унаслідок нічної атаки рф на Одесу й область загинула жінка, чоловік постраждав. Румунія піднімала два F-16 через повітряну ціль.
росія знову масовано атакувала Одесу та Одеську область у ніч на 25 вересня. Є загибла і постраждалий. На тлі атаки рф на південь України сусідня Румунія знову піднімала у небо винищувачі. Про це УНН пише з посиланням на дані голови Одеської ОВА Олега Кіпера та Міноборони Румунії.
Що атакувала рф на Одещині
В Одеській області росія завдала "серію масованих ударів по житловому сектору та логістичних приміщеннях поштового оператора", повідомив голова ОВА.
"Внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна - постраждала", - зазначив Кіпер.
У ДСНС України уточнили, що в Одеській області у ніч на 25 вересня через російські удари за попередньою інформацією загинула жінка та постраждав чоловік.
За даними ДСНС:
- в Одеському районі пошкоджена будівля поштового терміналу, який вже був під прицілом ворога. За іншими локаціями пошкоджені складські приміщення, виникла пожежа;
- в Одесі через російську атаку виникла пожежа у приватному житловому будинку.
Роботу вогнеборців суттєво ускладнювали постійні сигнали повітряної тривоги, наразі усі пожежі ліквідовані. У ДСНС показали наслідки атаки рф.
Реакція Румунії
У Міноборони Румунії повідомили, що "система радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони виявила вранці п'ятниці, 25 вересня, повітряну ціль, що рухалася за 20 кілометрів на схід від Галаца".
Два літаки F-16 румунських ВПС, що перебувають на бойовій службі повітряної поліції на 86-й авіабазі в Борчі, вилетіли для моніторингу ситуації
Було оголошено повітряну тривогу для населення на сході повіту Галац та півночі повіту Тулча, і о 03:27 було передано повідомлення RO-Alert. Повітряна тривога припинилася о 04:14.
"Про вторгнення в національний повітряний простір не повідомлялося", - ідеться у повідомленні.
рф масовано атакувала Одещину - у Румунії піднімали F-16 і F-18, Молдова закривала частину неба через дрони24.09.26, 09:05 • 6762 перегляди