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Україна не залишиться без інтернету попри атаки росії - "Флеш"

Київ • УНН

 • 1340 перегляди

Сергій Бескрестнов заявив, що розподілені мережі захистять Україну від повного зникнення інтернету. Можливі локальні перебої й подорожчання послуг.

Україна не залишиться без інтернету попри атаки росії - "Флеш"

Україна не залишиться без інтернету завдяки максимально розподіленим каналам зв'язку - навіть попри атаки росії на інформаційну мережеву інфраструктуру. Про це заявив радник Президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, повідомляє УНН.

Деталі

Водночас, за його словами, "можливі локальні перебої, які провайдери, я сподіваюсь швидко усунуть".

росіяни атакують нашу інформаційну мережеву інфраструктуру. Але Україна є країною з максимально розподіленими інтернет-каналами, тому вся країна (області, міста) не залишиться без інтернету

- написав Бескрестнов.

При цьому він попередив, що вартість надання інтернет-послуг дійсно може зрости - це потрібно, щоб компенсувати витрати на ремонт пошкодженої інфраструктури.

"Не варто піддаватися інформаційним атакам ворога та панікувати. Нас уже лякали, що не буде їжі, не буде палива, а тепер лякають зникненням Інтернету", - додав радник Президента.

Нагадаємо

Напередодні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку попередила про тимчасові перебої в роботі мереж та доступі до послуг зв’язку через атаки рф.

У Києві та області через атаки рф виникли перебої з інтернетом у 100 тисяч абонентів23.09.26, 18:30 • 8986 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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