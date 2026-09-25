Україна не залишиться без інтернету попри атаки росії - "Флеш"

Україна не залишиться без інтернету завдяки максимально розподіленим каналам зв'язку - навіть попри атаки росії на інформаційну мережеву інфраструктуру. Про це заявив радник Президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, повідомляє УНН.

Водночас, за його словами, "можливі локальні перебої, які провайдери, я сподіваюсь швидко усунуть".

росіяни атакують нашу інформаційну мережеву інфраструктуру. Але Україна є країною з максимально розподіленими інтернет-каналами, тому вся країна (області, міста) не залишиться без інтернету