У Києві та області через атаки рф виникли перебої з інтернетом у 100 тисяч абонентів

Фото ілюстративне

У Києві та області через російську атаку спостерігаються проблеми з інтернетом приблизно в 100 тисяч домогосподарств, передає УНН із посиланням на Мінцифри.

Як повідомили у відомстві, фахівці вже оцінюють масштаби пошкоджень та ремонтують мережу, щоб якнайшвидше відновити її стабільну роботу.

У центрі Києва, ймовірно, стався приліт у КВЦ "Парковий" - у мережі шириться відео

Додамо

Як повідомив нардеп Олександр Федієнко, незважаючи на рішення ворога бити по датацентрах, ситуацію вдається досить швидко стабілізувати.

Так можуть бути перебої, невеличкі по часу, тут я прошу громадян ставитись з порозумінням, всі оператори працюють та оперативно відновлюють пошкоджену інфраструктуру - зазначив він.

За словами Федієнка, важливо розуміти, "Україна, це єдина країна в світі, де дуже багато середнього та малого операторського бізнесу (так сталось історично, бо ДЕРЖАВА не втручалась понад десять років). Тому знищити операторів просто неможливо".

Нардеп також порадив - "якщо ваша робота навчання, потребують гарантованого Інтернет підключення, мати 1+1 операторів, це буде гарантувати якісний сервіс".