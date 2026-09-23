Ранкова атака рф на Київ забрала життя людини, кількість постраждалих зростає
Київ • УНН
Унаслідок ранкової атаки рф на Київ загинула одна людина, ще семеро постраждали. Чотири людини перебувають у лікарнях.
Російська атака на Київ забрала життя людини, відомо про ще 7 постраждалих. Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко і в Київській міській військовій адміністрації 23 вересня, пише УНН.
На жаль, у лікарні загинув чоловік, який отримав поранення внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки
Мер Києва Віталій Кличко вказав, що кількість постраждалих наближається до десятка.
"Внаслідок атаки ворога у столиці постраждали 8 людей. Один із поранених, якого госпіталізували в тяжкому стані, помер у лікарні. Наразі в стаціонарах міських лікарень перебувають 4 постраждалих", - написав Кличко у соцмережах.
"Станом на 10:00 через ворожу атаку на столицю загинула 1 особа та постраждали 7 осіб", - підтвердили у КМВА.
Наслідки ранкової атаки рф, за даними Кличка, фіксують у трьох районах столиці.
росіяни атакували залізницю у Києві: поранено залізничника, потяги затримуються23.09.26, 10:00 • 3012 переглядiв