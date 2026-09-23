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росіяни атакували залізницю у Києві: поранено залізничника, потяги затримуються

Київ • УНН

 • 914 перегляди

рф атакувала залізничну інфраструктуру Києва, поранивши залізничника. Відправлення поїздів може затримуватися, пасажирів закликають іти в укриття.

росіяни атакували залізницю у Києві: поранено залізничника, потяги затримуються

росія атакувала залізницю у Києві, поранено залізничника, є вплив на вчасність відправки поїздів зі столиці. Варто "в ці дні" бути максимально обачними біля залізничних об'єктів на тлі повітряних тривог. Про це написав голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський 23 вересня у соцмережах, пише УНН.

Які наслідки атаки рф на залізницю у Києві

Ворожі атаки на столицю продовжуються, під прицілом - і залізнична інфраструктура столиці. Станом на зараз: один наш залізничник, повертаючись зі зміни додому, отримав уламкові поранення

- повідомив Перцовський.

З його слів, постраждалий у лікарні.

"Наслідки атак оперативно усуваються, але також відводимо людей при повторних загрозах, тож є вплив на вчасність відправки поїздів з Києва. Слідкуйте онлайн на всіх наших ресурсах за статусами", - зазначив він.

Як діяти у районі залізниці під час тривоги

"Будьте в ці дні та й завжди максимально обачні біля залізничних обʼєктів! Залиште їх, перейдіть в укриття ЗА будь-якого рівня тривоги", - наголосив очільник УЗ.

З його слів, "і за жовтого рівня посадка та висадка пасажирів - лише з підземних приміщень Центрального вокзалу, те ж саме - на Дарниці".

"Якщо з безпекових питань затримуєтесь на рейс - не біда. Ми повернемо 100% вартості, поїдете наступним поїздом. Понад усе - бережіть себе", - вказав він.

росія за ранок атакувала дві АЗС у Києві, в області зачепило чотири райони23.09.26, 09:00 • 9966 переглядiв

Юлія Шрамко

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