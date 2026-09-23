россияне атаковали железную дорогу в Киеве: ранен железнодорожник, поезда задерживаются

россия атаковала железную дорогу в Киеве, ранен железнодорожник, есть влияние на своевременность отправления поездов из столицы. Стоит "в эти дни" быть максимально осторожными возле железнодорожных объектов на фоне воздушных тревог. Об этом написал председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский 23 сентября в соцсетях, пишет УНН.

Какие последствия атаки рф на железную дорогу в Киеве

Вражеские атаки на столицу продолжаются, под прицелом — и железнодорожная инфраструктура столицы. По состоянию на сейчас: один наш железнодорожник, возвращаясь со смены домой, получил осколочные ранения — сообщил Перцовский.

По его словам, пострадавший находится в больнице.

"Последствия атак оперативно устраняются, но также отводим людей при повторных угрозах, поэтому есть влияние на своевременность отправления поездов из Киева. Следите онлайн на всех наших ресурсах за статусами", — отметил он.

Как действовать в районе железной дороги во время тревоги

"Будьте в эти дни и всегда максимально осторожны возле железнодорожных объектов! Покиньте их, перейдите в укрытие при любом уровне тревоги", — подчеркнул глава УЗ.

По его словам, "и при желтом уровне посадка и высадка пассажиров — только из подземных помещений Центрального вокзала, то же самое — на Дарнице".

"Если из соображений безопасности задерживаетесь на рейс — не беда. Мы вернем 100% стоимости, поедете следующим поездом. Прежде всего — берегите себя", — указал он.

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