Зеленский подвёл итоги разговора с Трампом и рассказал о дальнейших действиях для прекращения войны с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах переговоров с президентом США Дональдом Трампом и дальнейших шагах, которые могут способствовать прекращению войны с рф. Среди них — энергетическое перемирие, привлечение Китая к дипломатическим усилиям, усиление украинской ПВО и возможная трехсторонняя встреча лидеров Украины, США и рф, пишет УНН.

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Мы с Президентом Трампом и нашими командами обсудили, как закончить войну. Это приоритет. Мы готовы. Не уверен, готова ли сегодня россия, но в любом случае мы обсудили энергетическое перемирие — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина готова к такому перемирию при условии прекращения российских ударов по энергетической инфраструктуре, электросетям, системам отопления и водоснабжения. По его словам, американская сторона должна передать это предложение рф.

Зеленский попросил Трампа привлечь Китай

Отдельной темой стала будущая встреча Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином. Зеленский призвал президента США использовать влияние Пекина на россию.

Я очень откровенно сказал Президенту, что мы считаем: если он также привлечет Президента Си, то тот имеет влияние на Путина. Если мы хотим закончить эту войну не только на словах, то все должны работать над этим круглосуточно — ради людей — заявил Зеленский.

Также президенты обсудили подготовку Украины к зиме. Киев попросил Вашингтон предоставить зимний пакет ракет для систем Patriot и лицензии на производство таких ракет. Зеленский также подчеркнул необходимость гарантий безопасности для Украины.

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По мнению украинского президента, одним из ключевых следующих шагов могла бы стать трехсторонняя встреча лидеров.

По моему мнению, самый важный шаг, который может сделать Президент Трамп, — это организовать трехстороннюю встречу, на которой лидеры смогут поднять все чувствительные вопросы и попытаться закончить войну — подытожил Зеленский.

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