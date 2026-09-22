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"Вопиющее нарушение Устава": Гутерриш в последней речи на ГА ООН раскритиковал вторжение россии в Украину

Киев • УНН

 • 1784 просмотра

Генсек ООН раскритиковал войну россии против Украины и убийства мирных жителей. Он также предупредил о глобальных расколах из-за конфликтов, климата и ИИ.

"Вопиющее нарушение Устава": Гутерриш в последней речи на ГА ООН раскритиковал вторжение россии в Украину

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, говоря о войне в Украине, раскритиковал "полномасштабное вторжение" россии в соседнюю страну, заявив, что это подвергло Украину "жестокой войне, являющейся вопиющим нарушением Устава [ООН]". Об этом УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Детали

Он указал, что "мирных жителей продолжают убивать далеко от линии фронта".

Гутерриш, выступая с этой речью на последнем заседании Генеральной ассамблеи ООН, предупредил, что "линии разлома в мире расширяются".

Гутерриш сказал: "Линии разлома в нашем мире расширяются", ссылаясь на войну, изменение климата и искусственный интеллект. Он подчеркнул: "Это не отдельные кризисы… Это главы одной и той же истории. Истории власти".

Глобальная власть переходит к новым государственным центрам, частным корпорациям и машинам, включая "автономное оружие", также добавил он.

"Сила не может быть окончательным арбитром в чьих-либо жизнях и будущих делах", — отметил, среди прочего, Генсек ООН.

Он также обвинил крупные нефтяные компании в том, что они относятся к атмосфере как к "открытой канализации".

Подводя итог, Гутерриш отметил: "Нет мира без развития; нет развития без мира; и нет мира и развития без прав человека".

Дополнение

Отдельно в интервью AP перед выступлением на ГА ООН Гутерриш отметил, что мир глубоко разделен, а самый могущественный орган ООН парализован, когда речь заходит о прекращении конфликтов. Но путь вперед есть.

Оставляя должность Генсека ООН в конце года после почти десяти лет работы, Гутерриш, известный своими пессимистичными речами о состоянии планеты, заявил в четверг, что видит надежду и возможности в ближайшие годы. Но это, по его словам, возможно лишь в том случае, если правительства мира наконец смогут сотрудничать в сокращении конфликтов, преодолении неравенства и борьбе с наступающим гигантом искусственного интеллекта.

"Я верю в ряд фундаментальных вещей, которые необходимо сделать и которые должны произойти, чтобы мир стал лучше, и я решительно настроен бороться за то, чтобы эти вещи произошли", — сказал Гутерриш Associated Press в интервью за четыре дня до того, как мировые лидеры собрались на свою ежегодную встречу в Генеральной ассамблее ООН.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
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Война в Украине
Ассошиэйтед Пресс
Антониу Гутерриш
Организация Объединенных Наций
Украина