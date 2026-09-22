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Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке начнётся в 20:15 по киевскому времени: что будут обсуждать

Киев • УНН

 • 10762 просмотра

Встреча Зеленского и Трампа состоится в 20:15 по киевскому времени. Лидеры обсудят энергетическую деэскалацию, ПВО и завершение войны.

Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке начнётся в 20:15 по киевскому времени: что будут обсуждать

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретятся сегодня, 22 сентября, в Нью-Йорке. Согласно опубликованному графику американского президента, двусторонняя встреча запланирована на 13:15 по местному времени — 20:15 по Киеву, сообщает УНН.

Детали

Переговоры состоятся на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ранее Зеленский подтвердил, что встреча с Трампом станет одной примерно из 20 встреч, запланированных украинской делегацией в Нью-Йорке.

Одной из центральных тем переговоров, по данным западных СМИ, станет возможный взаимный мораторий Украины и россии на удары по энергетической инфраструктуре. Трамп в последние дни призывал Киев прекратить удары по российским НПЗ из-за ситуации на мировом топливном рынке.

Киев ожидает разговора о ПВО и завершении войны

Накануне Зеленский заявил, что Украина подготовила "конкретные предложения в сфере безопасности и деэскалационные решения", которые, по его словам, могут приблизить завершение войны. Среди приоритетов украинской делегации он также назвал усиление ПВО и обеспечение достаточного финансирования Украины.

Трамп будет давить на Зеленского в Нью-Йорке, требуя уступок в вопросе ударов по России, — The Guardian21.09.26, 23:28 • 12380 просмотров

По данным украинских СМИ, от встречи пока не ожидают прорывных решений, а основным вопросом может стать именно энергетическая деэскалация. Стороны также должны обсудить дополнительные средства ПВО и дальнейший дипломатический процесс по завершению войны.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон уже обсудил с Трампом возможность взаимного прекращения ударов Украины и россии по энергетическим объектам. Макрон также заявил о необходимости быстрее обеспечить Украину дополнительными перехватчиками для противовоздушной обороны.

Ранее Зеленский после телефонного разговора с Трампом заявлял, что предстоящая встреча в Нью-Йорке "может многое изменить" и что в переговорах появилась дипломатическая динамика.

Зеленский прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, запланированы встреча с Трампом и подписание Drone Deal22.09.26, 04:51 • 12598 просмотров

Степан Гафтко

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Эмманюэль Макрон
Нью-Йорк
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Владимир Зеленский
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