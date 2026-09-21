Выборы в Госдуму россии 2026: что показало «голосование» на фоне войны

В россии завершилось трехдневное голосование на выборах в Государственную думу девятого созыва. Это - первые парламентские выборы в рф после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Кампания проходила в условиях войны, ограниченного участия антивоенных кандидатов и проведения россией голосования на временно оккупированных территориях Украины.

Для Кремля она имеет важное значение. Президент рф владимир путин напрямую связал голосование с поддержкой российских военных, а Reuters отмечает, что российские власти могут использовать результаты как показатель отношения населения к их политике на фоне затяжной войны.

В особенностях российских парламентских выборов в условиях войны в Украине разобрался УНН.

Когда и как голосовали россияне этой осенью

Выборы в российскую Госдуму в этом году проходили в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября. россия расположена в 11 часовых поясах, поэтому первыми избирательные участки открылись на Дальнем Востоке.

Отметим, что одновременно с выборами в Госдуму в регионах рф прошли избирательные кампании разного уровня. Так, в 11 регионах избирали губернаторов, а в 39 - депутатов региональных законодательных органов. Поэтому сентябрьское волеизъявление без преувеличения можно назвать одним из крупнейших избирательных циклов в россии последних лет.

Еще одна особенность выборов в рф осенью 2026 года - использование дистанционного электронного голосования. Федеральную систему ДЭГ применили в 32 регионах, а москва вообще использовала отдельную электронную платформу. В общей сложности возможность проголосовать онлайн получили жители 33 регионов. Более того, российские и иностранные СМИ сообщили, что сам глава кремля владимир путин также проголосовал дистанционно из своего кабинета. В то же время часть критиков российской избирательной системы ставит под сомнение прозрачность электронного голосования, тогда как ЦИК рф отвергает обвинения в возможности манипуляций.

Выборы в россии: как прошло голосование в Госдуму

Для начала напомним, что в Государственную думу входят 450 депутатов, которых избирают на пять лет. россия использует смешанную избирательную систему: 225 мандатов распределяют по результатам голосования за федеральные партийные списки, еще 225 депутатов избирают в одномандатных округах. Для участия в распределении мандатов по партийным спискам базовым является барьер в 5% голосов.

К федеральному голосованию допущены десять партий. Среди них:

Единая россия;

КПРФ;

ЛДПР;

Новые люди;

Справедливая россия;

Коммунисты россии;

российская партия пенсионеров за социальную справедливость;

Родина;

Партия прямой демократии;

партия «Зеленые».

В то же время в федеральном бюллетене нет партии "Яблоко", которая выступает за прекращение войны. В августе Верховный суд рф отстранил ее федеральный список от выборов из-за заявленных нарушений избирательных правил. Партия с этим решением не согласилась. Часть ее представителей при этом осталась кандидатами в отдельных одномандатных округах.

На этом фоне большинство заметных кандидатов с антивоенной позицией к участию в общенациональной кампании не допустили. Кроме того, часть оппозиционных политиков была лишена возможности баллотироваться после внесения в российский реестр "иноагентов". Однако российские власти, со своей стороны, продолжают настаивать, что избирательная процедура соответствует действующему законодательству рф.

Отдельно в контексте сентябрьских выборов в россии следует сказать об отсутствии полноценного международного наблюдения. Официальная Москва не пригласила наблюдателей ОБСЕ. Организация, в свою очередь, заявила, что политическая среда в рф стала более ограничительной и закрытой по сравнению с предыдущими парламентскими выборами 2021 года. Более того, в стране сейчас также отсутствуют собственные независимые наблюдатели, поскольку движение "Голос", которое много лет фиксировало нарушения во время выборов, прекратило работу в 2025 году после длительного давления со стороны властей.

Рейтинги партий накануне выборов в россии

Согласно последнему опубликованному перед выборами еженедельному рейтингу государственного ВЦИОМ по состоянию на 6 сентября, "Единую Россию" были готовы поддержать 37,4% опрошенных. За КПРФ планировали голосовать 13,1%, за "Новых людей" - 10,4%, за ЛДПР - 9,9%, за "Справедливую россию" - 4,5%. Еще 10,9% респондентов не смогли определиться с ответом, а 8,4% заявили, что не стали бы участвовать в выборах. Подчеркнем, что эти данные отражают ответы участников опроса, а не прогноз распределения депутатских мандатов. Результат будет зависеть не только от голосования за партийные списки, но и от итогов в 225 одномандатных округах. На предыдущих выборах именно победы кандидатов "Единой россии" в округах обеспечили партии значительную часть мест в Госдуме.

Еще в начале выборов международные политологи прогнозировали, что "Единая россия" остается доминирующей силой на политической арене страны. Другие парламентские партии, в частности КПРФ и ЛДПР, поддерживали ключевые решения российских властей относительно войны. В таких условиях показатели поддержки основных партий нельзя рассматривать в отрыве от структуры российской политической системы и ограниченного представительства антивоенных сил.

Что показали результаты "волеизъявления" в рф в сентябре 2026 года

По состоянию на 21 сентября партия власти рф "Единая россия" набирает 57,83% голосов и может получить 355 из 450 мест в Государственной думе. Такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия рф после обработки более 95% голосов. Провластная партия сохранила конституционное большинство в нижней палате российского парламента. Второе место занимает КПРФ с 13,81% голосов. ЛДПР получает 8,98%, партия "Новые люди" - 7,96%. "Справедливая россия" на момент подсчета находилась немного ниже 5-процентного барьера.

Однако, помимо голосования по партийным спискам, половину состава Госдумы избирают в одномандатных округах. По данным Associated Press, кандидаты от "Единой россии" лидировали в 208 из 225 таких округов. Предварительный прогноз ЦИК предполагает в общей сложности 355 депутатских мандатов для партии.

Как международное сообщество отреагировало на "выборы" в россии

Европейский Союз уже заявил, что не признает ни проведение голосования на временно оккупированных территориях Украины, ни его результаты. В ЕС подчеркнули, что организация такого "волеизъявления" нарушает международное право, независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. В ЕС также обратили внимание на отсутствие наблюдателей ОБСЕ и ограничения участия оппозиционных сил в выборах. В частности, партию "Яблоко", выступавшую с антивоенной позицией, не допустили к участию в выборах по федеральному списку.

Выборы в россии на фоне войны против Украины

Война стала одним из главных политических контекстов осенней избирательной кампании в россии. Накануне открытия участков глава государства владимир путин заявил, что "выбор граждан должен показать поддержку российских военнослужащих и продемонстрировать единство страны".

При этом голосование проходило на фоне все более заметных для российской экономики последствий войны: высоких процентных ставок, дефицита рабочей силы, влияния западных санкций, а также проблем с топливом после украинских атак на нефтеперерабатывающие предприятия.

россия не побрезговала провести так называемые "выборы" и на оккупированных территориях Украины. Официальная москва включила в избирательный процесс оккупированные Крым и Севастополь, а также захваченные части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, Reuters сообщило, что в некоторых оккупированных районах голосование начали досрочно.

Центральная избирательная комиссия Украины, в свою очередь, заявила, что проведение российских выборов на украинской территории является нелегитимным и не создает никаких правовых последствий. По данным украинской ЦИК, россия незаконно образовала на оккупированных территориях 11 одномандатных избирательных округов. Комиссия расценивает использование избирательных процедур как часть попыток рф легитимизировать оккупацию украинских территорий.

Подводя итоги парламентской гонки в россии осенью 2026 года, политологи почти единодушны сразу в нескольких выводах. Во-первых, нынешнее волеизъявление прошло в принципиально иной среде, чем предыдущая кампания 2021 года. Во-вторых, война против Украины стала частью предвыборной риторики, антивоенное представительство на федеральной кампании существенно ограничили, независимое наблюдение сократили, а Россия распространила голосование на оккупированные украинские территории. Формально выборы должны определить состав Государственной думы на следующие пять лет. Однако политическое значение кампании шире: её результаты кремль может использовать как подтверждение общественной поддержки своего курса, в частности политики в отношении войны. В то же время сам характер кампании и ограничения политической конкуренции оставляют существенные оговорки относительно того, насколько результаты голосования способны отражать весь спектр общественных настроений в россии.

В России стартовали выборы в Госдуму на фоне заявлений о нарушениях