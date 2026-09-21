Тейлор Свифт и Трэвис Келси совершили редкий совместный выход на вечеринку Махоумса

Тейлор Свифт и Трэвис Келси вместе посетили вечеринку по случаю 31-го дня рождения звезды «Канзас-Сити Чифс» Патрика Махоумса. Празднование состоялось 19 сентября в штате Миссури, сообщает E! News, пишет УНН.

Пара прибыла в стейк-хаус 1587 Prime, совладельцами которого являются Махоумс и Келси. Свифт выбрала для вечера черное платье без бретелек, туфли на высоком каблуке и сумку в тон.

Келси пришел в рубашке с короткими рукавами, шортах и кроссовках. Перед входом в ресторан пару заметили, когда они держались за руки и приветствовали поклонников.

Жена Патрика Махоумса Бриттани поделилась несколькими фотографиями с празднования. На одном из снимков футболист позировал возле праздничных воздушных шаров.

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