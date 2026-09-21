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Тейлор Свифт и Трэвис Келси совершили редкий совместный выход на вечеринку Махоумса

Киев • УНН

 • 1368 просмотра

Тейлор Свифт и Трэвис Келси посетили день рождения Патрика Махоумса в Миссури. Пара держалась за руки возле ресторана 1587 Prime.

Тейлор Свифт и Трэвис Келси совершили редкий совместный выход на вечеринку Махоумса

Тейлор Свифт и Трэвис Келси вместе посетили вечеринку по случаю 31-го дня рождения звезды «Канзас-Сити Чифс» Патрика Махоумса. Празднование состоялось 19 сентября в штате Миссури, сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

Пара прибыла в стейк-хаус 1587 Prime, совладельцами которого являются Махоумс и Келси. Свифт выбрала для вечера черное платье без бретелек, туфли на высоком каблуке и сумку в тон.

Келси пришел в рубашке с короткими рукавами, шортах и кроссовках. Перед входом в ресторан пару заметили, когда они держались за руки и приветствовали поклонников.

Как прошла вечеринка

Жена Патрика Махоумса Бриттани поделилась несколькими фотографиями с празднования. На одном из снимков футболист позировал возле праздничных воздушных шаров.

Всегда праздную вместе с тобой

– написала Бриттани.

Махоумс отметил 31-й день рождения 17 сентября. За несколько дней до вечеринки его жена также поздравила мужа в соцсетях, назвав его «сердцем нашей семьи».

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Степан Гафтко

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Миссури