Тейлор Свифт и Трэвис Келси совершили редкий совместный выход на вечеринку Махоумса
Киев • УНН
Тейлор Свифт и Трэвис Келси посетили день рождения Патрика Махоумса в Миссури. Пара держалась за руки возле ресторана 1587 Prime.
Тейлор Свифт и Трэвис Келси вместе посетили вечеринку по случаю 31-го дня рождения звезды «Канзас-Сити Чифс» Патрика Махоумса. Празднование состоялось 19 сентября в штате Миссури, сообщает E! News, пишет УНН.
Детали
Пара прибыла в стейк-хаус 1587 Prime, совладельцами которого являются Махоумс и Келси. Свифт выбрала для вечера черное платье без бретелек, туфли на высоком каблуке и сумку в тон.
Келси пришел в рубашке с короткими рукавами, шортах и кроссовках. Перед входом в ресторан пару заметили, когда они держались за руки и приветствовали поклонников.
Как прошла вечеринка
Жена Патрика Махоумса Бриттани поделилась несколькими фотографиями с празднования. На одном из снимков футболист позировал возле праздничных воздушных шаров.
Всегда праздную вместе с тобой
Махоумс отметил 31-й день рождения 17 сентября. За несколько дней до вечеринки его жена также поздравила мужа в соцсетях, назвав его «сердцем нашей семьи».
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