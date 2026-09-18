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UFC 331 в Лос-Анджелесе: главные бои и кард турнира

Киев • УНН

 • 14504 просмотра

В ночь на 20 сентября UFC 331 возглавит реванш Джошуа Вана и Алешандре Пантожи за титул в наилегчайшем весе. Турнир покажет Setanta Sports.

UFC 331 в Лос-Анджелесе: главные бои и кард турнира

В ночь на 20 сентября Лос-Анджелес примет большой вечер смешанных единоборств. На турнире UFC 331 главным событием станет реванш в наилегчайшем весе между действующим чемпионом Джошуа Ваном и бывшим обладателем пояса Алешандре Пантожей, пишет УНН.

Алешандре Пантожа — Джошуа Ван: главный бой ЮФС 331

Главной интригой UFC 331 станет повторная встреча Джошуа Вана и Алешандре Пантожи. Ван подходит к реваншу в статусе чемпиона UFC в наилегчайшем весе.

В декабре 2025 года в Лас-Вегасе завершился главный поединок турнира UFC 323, в котором встретились Алешандре Пантожа и Джошуа Ван. Поединок завершился уже через 24 секунды после его начала, поскольку Пантожа жестко упал на руку с высоты своего роста и, очевидно, сломал ее.

Бразилец не смог продолжить бой, и рефери пришлось зафиксировать досрочную победу Вана. Таким образом, Пантожа потерял чемпионский пояс, а Ван, в свою очередь, стал новым чемпионом лиги.

Действующий чемпион Ван является фаворитом, но с очень небольшим преимуществом. Все потому, что после первого поединка никто так и не получил ответа на вопрос, кто же из двух бойцов сильнее. Полминуты первого раунда и травма Пантожи лишь добавили интриги к этому вопросу, и ответ на него даст только реванш.

Пантожа после полученной травмы лечился и не выступал. Однако до этого он выиграл 8 поединков подряд у таких сильных соперников, как Капе, Эрцег, Ройвал, Морено, Кара-Франс.

Пантожа владеет несколькими рекордами в UFC:

  • наибольшее количество побед в истории наилегчайшего веса;
    • наибольшее количество нокаутов в истории наилегчайшего веса;
      • наибольшее количество побед сабмишенами в истории наилегчайшего веса;
        • самый возрастной боец в истории, завоевавший пояс в наилегчайшем весе.

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          Арман Царукян — Маурисио Руффи: соглавный бой турнира

          Соглавным событием UFC 331 станет бой Армана Царукяна и Маурисио Руффи.  Изначально на UFC 331 Царукян должен был провести реванш с экс-чемпионом в легком весе Чарльзом Оливейрой, однако тот снялся с поединка из-за трагической смерти близкого друга и одноклубника Аллана Насименту, а также из-за нехватки времени на полноценную подготовку.

          Новым соперником Царукяна стал Маурисио Руффи. Бразилец выиграл два последних поединка, победив ударника Физиева и ветерана Чендлера. Занимает 7-е место в рейтинге легковесов.

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          Патрисио Фрейре — Ду Хо Чой: бой в полулегком весе

          В полулегком весе в рамках турнира UFC 331 состоится поединок между опытным бразильским ветераном Патрисио Фрейре и Ду Хо Чоем, который вернулся к серии побед. Патрисио выходит в клетку после двух поражений в последних трех боях и стремится вернуть себе былые позиции. Южнокорейский нокаутер, напротив, набрал отличный темп и одержал три досрочные победы подряд.

          Патрисио Фрейре по прозвищу "Питбуль" имеет профессиональный рекорд 37-9. Бразилец долгое время владел поясом Bellator и успел провести немало титульных поединков против сильнейших бойцов мира в полулегком весе. В UFC он победил Джереми Кеннеди и Дэна Иге, но затем уступил Яиру Родригесу и Аарону Пико.

          Фрейре обладает быстрыми руками, хорошими лоу-киками и опасными комбинациями на средней дистанции. При необходимости он способен перевести бой в партер, где его черный пояс по джиу-джитсу становится серьезным преимуществом.

          Ду Хо Чой по прозвищу "Корейский супермальчик" выходит на бой с рекордом 17-4-1. Южнокорейский спортсмен славится мощным ударом и высокой скоростью рук, а 14 побед он одержал нокаутами. После ничьей с Кайлом Нельсоном Чой вернулся на победный путь и последовательно остановил Билла Алджио, Нейта Ландвера и Даниэля Сантоса. Он опасен на дальней и средней дистанции, хорошо использует джеб, правый прямой, хуки и лоу-кики.

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          Где смотреть турнир

          В Украине официальную трансляцию UFC показывает Setanta Sports. Посмотреть турнир можно через платформу Setanta Sports, а также на сервисах, где доступны каналы компании, включая MEGOGO, Киевстар ТВ и SWEET.TV.

          По киевскому времени турнир UFC 331 пройдет в ночь с 19 на 20 сентября:

          • ранний предварительный кард начнется в 00:30;
            • предварительный кард начнется в 02:00;
              • главный кард начнется в 04:00;
                • главный бой, Пантожа — Ван 2, ожидается около 06:45.

                  Павел Башинский

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