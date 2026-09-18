В Украине пересмотрят численность чиновников и количество заместителей министров

Премьер Сергей Корецкий заявил, что принято решение пересмотреть численность работников центральных органов исполнительной власти — лишние вакантные должности сократят, а также пересмотрят количество заместителей министров, передает УНН.

По словам Корецкого, будет проведен комплексный анализ системы государственного управления — где есть дублирование функций, лишние процессы и резервы для оптимизации. Отдельное направление — цифровизация.

Проанализируем цифровое управление и автоматизацию внутренних процессов в центральных органах исполнительной власти. Государство не должно тратить время и ресурсы на процессы, которые можно сделать быстрее и проще с помощью цифровых инструментов