В Украине пересмотрят численность чиновников и количество заместителей министров
Киев • УНН
Премьер-министр Сергей Корецкий анонсировал сокращение вакантных должностей и анализ дублирования функций в госорганах. Также пересмотрят цифровизацию и обучение служащих.
Премьер Сергей Корецкий заявил, что принято решение пересмотреть численность работников центральных органов исполнительной власти — лишние вакантные должности сократят, а также пересмотрят количество заместителей министров, передает УНН.
Детали
По словам Корецкого, будет проведен комплексный анализ системы государственного управления — где есть дублирование функций, лишние процессы и резервы для оптимизации. Отдельное направление — цифровизация.
Проанализируем цифровое управление и автоматизацию внутренних процессов в центральных органах исполнительной власти. Государство не должно тратить время и ресурсы на процессы, которые можно сделать быстрее и проще с помощью цифровых инструментов
Корецкий подчеркнул, что принято решение пересмотреть численность работников центральных органов исполнительной власти.
Лишние вакантные должности сократим. Также пересмотрим количество заместителей министров и заместителей руководителей ЦОВВ. После детального анализа будет определена объективная потребность в численности работников в соответствии с реальным объемом задач и функций государства
Отдельное внимание, по словам Корецкого, — образованию и профессиональному развитию в государственном управлении.
Будут изменены подходы к профессиональному обучению государственных служащих в соответствии с современными потребностями государства. Ответственность за реализацию этих мероприятий лежит на соответствующих министерствах и центральных органах исполнительной власти. Руководители получили соответствующие поручения. Координацию и контроль за выполнением поручений будет осуществлять Государственный секретарь Кабинета Министров Константин Марьевич
В проекте Бюджета-2027 на оборону предусмотрено 4,8 трлн гривен, почти 44% ВВП — Корецкий15.09.26, 22:42 • 2880 просмотров