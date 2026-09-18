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В Украине пересмотрят численность чиновников и количество заместителей министров

Киев • УНН

 • 16772 просмотра

Премьер-министр Сергей Корецкий анонсировал сокращение вакантных должностей и анализ дублирования функций в госорганах. Также пересмотрят цифровизацию и обучение служащих.

В Украине пересмотрят численность чиновников и количество заместителей министров

Премьер Сергей Корецкий заявил, что принято решение пересмотреть численность работников центральных органов исполнительной власти — лишние вакантные должности сократят, а также пересмотрят количество заместителей министров, передает УНН.

Детали

По словам Корецкого, будет проведен комплексный анализ системы государственного управления — где есть дублирование функций, лишние процессы и резервы для оптимизации. Отдельное направление — цифровизация.

Проанализируем цифровое управление и автоматизацию внутренних процессов в центральных органах исполнительной власти. Государство не должно тратить время и ресурсы на процессы, которые можно сделать быстрее и проще с помощью цифровых инструментов 

— отметил премьер.

Корецкий подчеркнул, что принято решение пересмотреть численность работников центральных органов исполнительной власти.

Лишние вакантные должности сократим. Также пересмотрим количество заместителей министров и заместителей руководителей ЦОВВ. После детального анализа будет определена объективная потребность в численности работников в соответствии с реальным объемом задач и функций государства 

— добавил премьер.

Отдельное внимание, по словам Корецкого, — образованию и профессиональному развитию в государственном управлении.

Будут изменены подходы к профессиональному обучению государственных служащих в соответствии с современными потребностями государства. Ответственность за реализацию этих мероприятий лежит на соответствующих министерствах и центральных органах исполнительной власти. Руководители получили соответствующие поручения. Координацию и контроль за выполнением поручений будет осуществлять Государственный секретарь Кабинета Министров Константин Марьевич 

— резюмировал премьер.

В проекте Бюджета-2027 на оборону предусмотрено 4,8 трлн гривен, почти 44% ВВП — Корецкий15.09.26, 22:42 • 2880 просмотров

Антонина Туманова

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Кабинет Министров Украины