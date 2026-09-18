Мировые цены на нефть снижаются на фоне попыток Саудовской Аравии восстановить экспорт

Цены на нефть снижаются третий день подряд из-за попыток Саудовской Аравии восстановить экспорт после повреждения нефтепровода "Восток—Запад". Рынок игнорирует новое обострение на Ближнем Востоке, хотя баррель Brent по-прежнему удерживается выше отметки $104, а транспортировка через Ормузский пролив остается рискованной. Об этом сообщает (Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 79 центов, или 0,75%, до $104 за баррель по состоянию на 03:19 GMT, тогда как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) снизились на 70 центов, или 0,69%, до $101,20 за баррель. В четверг оба эталонных сорта закрылись падением примерно на 1%.

Цены на Brent движутся к первому недельному снижению за последние три недели (минус 0,5%), тогда как WTI готовится вырасти на 1,2%.

Рынки в значительной степени проигнорировали обеспокоенность по поводу новых угроз поставкам, несмотря на то, что Саудовская Аравия и поддерживаемые Ираном йеменские хуситы в четверг обменялись новыми ударами через границу, расширив фронт войны на Ближнем Востоке - подчеркивает издание.

Ранее на этой неделе цены поднялись почти до четырехмесячных максимумов, поскольку источники сообщили о приостановке отгрузки нефти в саудовском экспортном хабе Янбу на Красном море, а Эр-Рияд отменил некоторые поставки в Европу после того, как его нефтепровод "Восток—Запад" был поврежден в результате атаки на прошлой неделе.

Однако цены снизились на фоне сообщений о том, что Саудовская Аравия стремится восстановить около половины пропускной способности своего нефтепровода "Восток—Запад" в течение нескольких дней, а также предлагает больше партий сырой нефти азиатским переработчикам путем перевалки с судна на судно у оманского порта Сохар.

Тем не менее цены на нефть по-прежнему держатся выше $100 за баррель, поскольку рынки ожидают подтверждения явного улучшения ситуации с поставками, отмечают аналитики.

Тем не менее транспортировка нефти через этот регион остается рискованной.

Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции Ирана заявили, что в четверг танкер под флагом Того подвергся удару при попытке совершить "незаконный проход" через Ормузский пролив, сообщили иранские государственные СМИ утром в пятницу.

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