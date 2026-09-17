Конфликт между США и Ираном способствовал росту числа заказов на супертанкеры — СМИ

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В этом году судовладельцы уже заказали более чем вдвое больше супертанкеров, чем за весь 2025 год. Объём этих заказов превысил 20 миллиардов долларов, что стало самым высоким показателем как минимум за 25 лет. Этот всплеск активности обусловлен тем, что война между США и Ираном меняет торговые маршруты и повышает спрос на перевозки сырой нефти на большие расстояния, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Данные аналитической платформы Signal Group свидетельствуют о том, что в 2026 году уже заказано 217 супертанкеров класса VLCC (Very Large Crude Carriers) по сравнению с 93 в прошлом году. Компания Allied Shipbroking зафиксировала 164 заказа на суда VLCC против 83 ранее. Один танкер класса VLCC способен перевозить около двух миллионов баррелей нефти.

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Издание отмечает, что такая активность свидетельствует о растущем понимании того, что нефть и впредь будет транспортироваться на значительные расстояния из Атлантического бассейна, поскольку покупатели диверсифицируют источники поставок, отказываясь от нефти с Ближнего Востока. Кроме того, это отражает общее убеждение судовладельцев в том, что дальние перевозки нефти останутся стабильными, несмотря на постепенный отказ от ископаемого топлива.

"Мы считаем, что значительный вклад в восстановление спроса на заказы судов VLCC вносят судовладельцы, которые рассчитывают на увеличение объёмов перевозок нефти на большие расстояния — из Атлантики в Азию", — отметила Ребекка Галанопулос, старший аналитик компании Veson Nautical, специализирующейся на аналитике судоходной отрасли.

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