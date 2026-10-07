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WP: Трамп хочет новый Кэмп-Дэвид - президентскую резиденцию в собственном гольф-клубе

Киев • УНН

 • 2172 просмотра

Трамп предложил создать в Уэст-Палм-Бич президентскую резиденцию по образцу Кэмп-Дэвида. Проект должен финансироваться за счет президента.

WP: Трамп хочет новый Кэмп-Дэвид - президентскую резиденцию в собственном гольф-клубе

Значительная часть второго президентского срока президента США Дональда Трампа была сосредоточена на изменениях в столице страны. Но его амбиции по преобразованию физической архитектуры президентства выходят за пределы Вашингтона: Трамп хочет превратить свой гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич в президентскую резиденцию для отдыха по образцу Кэмп-Дэвида. Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Подробности

План, как сообщается, предусматривает, что территория частного клуба будет определена как постоянное официальное убежище для иностранных лидеров и будущих президентов США, предназначенное для проведения международных саммитов и размещения президентов, когда они проводят отпуск во Флориде, согласно предложению, представленному должностным лицам округа Палм-Бич юридическим советником гольф-клуба Trump International. Будущим президентам также будет предложено бесплатное членство в клубе Трампа.

"Подобно тому как Кэмп-Дэвид, Виндзорский замок или Елисейский дворец известны во всем мире, так же известным будет и Президентское поле для гольфа (Presidential Golf Course) в округе Палм-Бич", — написал в прошлом месяце Харви Ойер, адвокат, представляющий интересы гольф-клуба Трампа, Совету уполномоченных округа Палм-Бич. Ойер обратился к округу, которому принадлежит участок, где расположено поле для гольфа, с просьбой передать участок земли федеральному правительству и пообещал, что Трамп оплатит строительство президентской резиденции и объектов на этой земле.

Ойер рассказал The Washington Post, что название для президентского поля для гольфа еще не выбрано.

"Это еще больше укрепит округ Палм-Бич как один из самых известных брендов и направлений в мире", — сказал Ойер.

Представитель Trump Organization не ответил на запросы о комментариях.

Осведомленный о предложенных планах чиновник Белого дома в текстовом сообщении заявил, что объекты обеспечат удобства "отеля мирового класса".

"Отель находится в нескольких минутах от Международного аэропорта имени Дональда Дж. Трампа, в нем нет высотных зданий, вдоль поля нет домов, имеются превосходные средства безопасности, он находится рядом с правоохранительными органами и представляет собой высоко оцененное поле для гольфа. Это особенности, необходимые для любой президентской резиденции для отдыха", — сказал чиновник Белого дома.

В письме, о котором впервые сообщила газета Palm Beach Post, Ойер заявил, что строительство не будет завершено до того, как Трамп покинет должность, поэтому проект станет "подарком" преемникам Трампа, а округ получит выгоду от развитого транспортного сообщения в этом районе.

Округ серьезно рассматривает это предложение и ищет дополнительную информацию, сообщил изданию администратор округа Палм-Бич Джозеф Абруццо. На встрече на прошлой неделе представители Трампа заверили должностных лиц округа, что согласно предложению компания Трампа продолжит вносить арендные платежи за поле для гольфа и согласится построить президентскую резиденцию для отдыха на соседнем участке земли, у которого будет отдельный вход от частного клуба, сказал Абруццо.

Клуб Трампа продолжит работать под руководством семейной компании Трампа и, вероятно, получит больше бизнеса, если станет местом, имеющим долгосрочное президентское значение, отмечает издание.

Округ контактирует с Администрацией общих служб (General Services Administration), агентством, управляющим федеральной собственностью, и округ выберет участок земли для этого предложения, сказал Абруццо.

"Насколько я понимаю, президент Трамп рассматривает это как долгосрочный вклад в президентство и в тех, кто займет эту должность после него", — сказал Абруццо.

Хотя у президентов уже есть резиденция для отдыха в Кэмп-Дэвиде, Трамп посещал комплекс реже, чем многие его предшественники, предпочитая проводить выходные и праздники в собственных домах. Однажды он отметил, что сельское очарование Кэмп-Дэвида исчезает уже через полчаса.

Трамп хочет разместить дроны, снайперов и боеприпасы в будущей Триумфальной арке Вашингтона21.09.26, 00:56 • 5085 просмотров

Юлия Шрамко

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