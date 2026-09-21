Трамп хочет разместить дроны, снайперов и боеприпасы в будущей Триумфальной арке Вашингтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что запланированная в Вашингтоне Триумфальная арка должна стать военным комплексом, где разместят дроны, снайперов и запасы боеприпасов. По словам американского президента, такое решение приняли по просьбе военных, сообщает Reuters, пишет УНН.

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Речь идет о запланированной 76-метровой арке возле Арлингтонского национального кладбища. Трамп заявил, что объект будет выполнять не только монументальную, но и оборонительную функцию.

Это позволит разместить, хранить и оперативно использовать большое количество дронов, а также снайперов как на крыше, так и на площади, а кроме того, хранить большие запасы снайперских боеприпасов — написал Трамп.

Проект еще не получил окончательного одобрения

Трамп утверждает, что превратить арку в военный комплекс его попросили американские военные. В то же время представитель Пентагона сообщил Reuters, что ведомству нечего добавить к заявлению президента. Трамп также не объяснил, какие именно угрозы должен нейтрализовать такой объект.

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Запланированная арка будет иметь высоту около 76 метров и в случае завершения строительства станет крупнейшей триумфальной аркой в мире. Ее планируют возвести неподалеку от Пентагона и примерно в 1,6 км от действующего военного объекта.

Проект в настоящее время сталкивается с юридическими препятствиями и еще требует окончательного согласования. Критики также обращают внимание на близость будущего сооружения к Национальному аэропорту имени Рональда Рейгана.

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