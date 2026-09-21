Трамп хоче розмістити дрони, снайперів і боєприпаси у майбутній Тріумфальній арці Вашингтона

$44.6651.24
ukenru
23:56 • 32 перегляди
Сікорський повідомив, скільки потужностей рф знищила Україна, та пригрозив росіянам літакамиVideo
22:57 • 3900 перегляди
Європейські розвідки попередили про можливі дії росії проти НАТО вже протягом кількох місяців
22:32 • 5604 перегляди
Вибори у держдуму, опрацьовано половину протоколів: результати та перші реакції лідерів партій
22:16 • 5030 перегляди
Умєров заявив про значний прогрес у переговорах зі США, залишилися 1-2 ключові питання – Axios
20:45 • 11608 перегляди
Трамп неодноразово просив Зеленського припинити удари по російських НПЗ у телефонній розмові – Axios
20:05 • 13724 перегляди
Україна стане однією з головних тем Генасамблеї ООН у Нью-Йорку
18:46 • 20751 перегляди
"Мирний трек - це пріоритет №1": Зеленський і Трамп домовилися про зустріч у Нью-Йорку
Ексклюзив
20 вересня, 16:31 • 24063 перегляди
БПЛА рф влучив у склад "Еко-маркету" на Київщині - фоторепортажPhoto
Ексклюзив
20 вересня, 15:43 • 19715 перегляди
Астрологічний прогноз на 21-27 вересня: Сонце перейде в Терези, а тиждень завершиться повнею в Овні
20 вересня, 12:26 • 22520 перегляди
Удари рф зупинили заводи, що виробляли 90% сталі України - Financial Times
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
3м/с
56%
749мм
Популярнi новини
Майже 900 випадків сексуального насильства з боку рф - МЗС України відповіло на доповідь ООН 20 вересня, 14:27 • 7314 перегляди
Викрито “конвертаційний центр” з фінансовими операціями на понад 23 млрд гривень - Офіс ГенпрокурораPhotoVideo20 вересня, 14:41 • 4892 перегляди
На прем’єра Угорщини Петера Мадяра вилили вино під час святаVideo20 вересня, 14:59 • 15352 перегляди
На фронті загинув колишній політв’язень кремля Микола Карпюк20 вересня, 16:14 • 7128 перегляди
У рф завершились вибори до держдуми: "єдина росія" і ще 4 партії долають бар’єр19:02 • 17738 перегляди
Публікації
Які фільми підійдуть у осінні вечори: ТОП-10 кінострічокPhoto18 вересня, 16:16 • 64468 перегляди
Шовковський, тир і вимагання 250 тис. доларів - що відомо про справу, де фігурує екстренер "Динамо"Video18 вересня, 15:58 • 83162 перегляди
UFC 331 у Лос-Анджелесі: головні бої та кард турніруVideo18 вересня, 14:57 • 58679 перегляди
Сказ у собак і котів: перші ознаки та що робити, якщо вас укусила тварина
Ексклюзив
18 вересня, 14:32 • 72989 перегляди
Без GPS і постійного зв’язку: як ШІ змінює роботу дронів та ракетPhotoVideo
Ексклюзив
18 вересня, 13:22 • 67226 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Тейлор Свіфт
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Херсонська область
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі влаштували рідкісний спільний вихід на вечірці Махоумса23:06 • 716 перегляди
Крістін Тейлор розповіла, як у 90-х її пограбували під дулом пістолета22:05 • 1592 перегляди
Зірки Голлівуду зібралися в Малібу на церемонії пам'яті Хайден Панеттьєрі21:05 • 3208 перегляди
Бен Аффлек розповів, чому його ексдружина Дженніфер Гарнер відмовилася зніматися з ним у новому фільмі19 вересня, 10:49 • 33270 перегляди
Серена Вільямс рідко з'являється на публіці всією родиною, цього разу вона прийшла з чоловіком і двома донькамиPhoto19 вересня, 08:47 • 32658 перегляди
Актуальне
The Guardian
Фільм
Серіали
Fox News
Facebook

Трамп хоче розмістити дрони, снайперів і боєприпаси у майбутній Тріумфальній арці Вашингтона

Київ • УНН

 • 564 перегляди

Трамп заявив, що 76-метрова арка у Вашингтоні може стати військовим комплексом із дронами, снайперами та боєприпасами. Проєкт ще не погодили.

Трамп хоче розмістити дрони, снайперів і боєприпаси у майбутній Тріумфальній арці Вашингтона

Президент США Дональд Трамп заявив, що запланована у Вашингтоні Тріумфальна арка має стати військовим комплексом, де розмістять дрони, снайперів та запаси боєприпасів. За словами американського президента, таке рішення ухвалили на прохання військових, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Йдеться про заплановану 76-метрову арку поблизу Арлінгтонського національного кладовища. Трамп заявив, що об'єкт виконуватиме не лише монументальну, а й оборонну функцію.

Це дозволить розмістити, зберігати та оперативно використовувати велику кількість дронів, а також снайперів як на даху, так і на площі, а крім того, зберігати великі запаси снайперських боєприпасів

– написав Трамп.

Проєкт ще не отримав остаточного схвалення

Трамп стверджує, що перетворити арку на військовий комплекс його попросили американські військові. Водночас представник Пентагону повідомив Reuters, що відомству нічого додати до заяви президента. Трамп також не пояснив, які саме загрози має нейтралізувати такий об'єкт.

"Оце так невдаха": Байден назвав Трампа некомпетентним нарцисом і корупціонером29.06.26, 05:33 • 19589 переглядiв

Запланована арка матиме висоту близько 76 метрів і в разі завершення будівництва стане найбільшою тріумфальною аркою у світі. Її планують звести неподалік від Пентагону та приблизно за 1,6 км від чинного військового об'єкта.

Проєкт наразі стикається з юридичними перешкодами та ще потребує остаточного погодження. Критики також звертають увагу на близькість майбутньої споруди до Національного аеропорту імені Рональда Рейгана.

Трамп розпочав масштабну перебудову Білого дому та Вашингтона з проєктами на сотні мільйонів доларів06.07.26, 05:17 • 3968 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Пентагон
Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки