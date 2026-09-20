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Викрито “конвертаційний центр” з фінансовими операціями на понад 23 млрд гривень - Офіс Генпрокурора

Київ • УНН

 • 1084 перегляди

БЕБ і прокуратура викрили організацію з фінансовими операціями на 23,5 млрд грн. Підозрюваним закидають ухилення від податків на 3 млрд грн.

Викрито “конвертаційний центр” з фінансовими операціями на понад 23 млрд гривень - Офіс Генпрокурора

Офіс Генерального прокурора та Бюро економічної безпеки викрили злочинну організацію, яка виводила гроші в криптовалюту. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора детективи БЕБ викрили "конвертаційний центр", через який щомісяця проходило близько 500 млн гривень

- йдеться у дописі.

За наявною інформацією, загальний обсяг фінансових операцій становив 23,5 млрд гривень, тоді як попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків становить близько 3 млрд гривень.

Під час 50 обшуків вилучено мільйонні суми готівки. Учасникам схеми повідомлено про підозру. Деталі завтра

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

На Дніпропетровщині викрито масштабну схему з розкрадання бюджетних коштів із низкою підконтрольних підприємств. Фігуранти заробляли на оборудках із бюджетними підрядами, які держава проводила для відновлення та ремонту критичної й соціальної інфраструктури.

Алла Кіосак

СуспільствоКриміналФінанси
Генеральний прокурор (Україна)
Україна