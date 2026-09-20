Викрито “конвертаційний центр” з фінансовими операціями на понад 23 млрд гривень - Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
БЕБ і прокуратура викрили організацію з фінансовими операціями на 23,5 млрд грн. Підозрюваним закидають ухилення від податків на 3 млрд грн.
Офіс Генерального прокурора та Бюро економічної безпеки викрили злочинну організацію, яка виводила гроші в криптовалюту. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора детективи БЕБ викрили "конвертаційний центр", через який щомісяця проходило близько 500 млн гривень
За наявною інформацією, загальний обсяг фінансових операцій становив 23,5 млрд гривень, тоді як попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків становить близько 3 млрд гривень.
Під час 50 обшуків вилучено мільйонні суми готівки. Учасникам схеми повідомлено про підозру. Деталі завтра
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На Дніпропетровщині викрито масштабну схему з розкрадання бюджетних коштів із низкою підконтрольних підприємств. Фігуранти заробляли на оборудках із бюджетними підрядами, які держава проводила для відновлення та ремонту критичної й соціальної інфраструктури.