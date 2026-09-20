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У Генштабі розкрили деталі удару по одному з найбільших НПЗ у росії

Київ • УНН

 • 1668 перегляди

Українські сили уразили три установки на московському НПЗ, спричинивши масштабну пожежу. Завод переробляє близько 12 млн тонн нафти щороку.

У Генштабі розкрили деталі удару по одному з найбільших НПЗ у росії

У Генштабі розповіли, що саме було уражено під час нічного удару по московському НПЗ, внаслідок якого була масштабна пожежа, передає УНН.

У ніч на 20 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Газпромнефть-Московский НПЗ" у районі Капотня міста Москва рф. На території об'єкту зафіксовано масштабну пожежу - уражено установку первинної переробки АВТ-6, комплексну установку переробки нафти та установку ізомеризації

- йдеться у дописі.

За інформацією Генштабу, "Газпромнефть-Московский НПЗ" є одним з найбільших нафтопереробних підприємств рф. Його потужність становить близько 12 млн тонн нафти на рік, а саме підприємство здійснює переробку нафти та виробляє автомобільні бензини, дизельне й авіаційне паливо, мазут та іншу нафтопродукцію.

Завод задіяний в забезпеченні потреб збройних сил рф. Ураження подібних об’єктів російського агресора є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямовані на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації. Далі буде! Слава Україні!

- наголошують у Генеральному штабі.

Нагадаємо

Українські військові за допомогою далекобійних дронів FP-1 уразили московський нафтопереробний завод (АТ "Газпромнефть-МНПЗ").

Алла Кіосак

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