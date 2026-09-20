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В Генштабе раскрыли детали удара по одному из крупнейших НПЗ в россии

Киев • УНН

 • 2508 просмотра

Украинские силы поразили три установки на московском НПЗ, вызвав масштабный пожар. Завод перерабатывает около 12 млн тонн нефти ежегодно.

В Генштабе раскрыли детали удара по одному из крупнейших НПЗ в россии

В Генштабе рассказали, что именно было поражено во время ночного удара по московскому НПЗ, в результате которого произошёл масштабный пожар, передаёт УНН.

В ночь на 20 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Газпромнефть-Московский НПЗ" в районе Капотня города Москва рф. На территории объекта зафиксирован масштабный пожар — поражены установка первичной переработки АВТ-6, комплексная установка переработки нефти и установка изомеризации

- говорится в сообщении.

По информации Генштаба, "Газпромнефть-Московский НПЗ" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий рф. Его мощность составляет около 12 млн тонн нефти в год, а само предприятие осуществляет переработку нефти и производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, мазут и другую нефтепродукцию.

Завод задействован в обеспечении потребностей вооружённых сил рф. Поражение подобных объектов российского агрессора является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического потенциала российской федерации. Дальше будет! Слава Украине!

- подчёркивают в Генеральном штабе.

Напомним

Украинские военные с помощью дальнобойных дронов FP-1 поразили московский нефтеперерабатывающий завод (АО "Газпромнефть-МНПЗ").

Алла Киосак

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