В Генштабе раскрыли детали удара по одному из крупнейших НПЗ в россии
Киев • УНН
Украинские силы поразили три установки на московском НПЗ, вызвав масштабный пожар. Завод перерабатывает около 12 млн тонн нефти ежегодно.
В Генштабе рассказали, что именно было поражено во время ночного удара по московскому НПЗ, в результате которого произошёл масштабный пожар, передаёт УНН.
В ночь на 20 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Газпромнефть-Московский НПЗ" в районе Капотня города Москва рф. На территории объекта зафиксирован масштабный пожар — поражены установка первичной переработки АВТ-6, комплексная установка переработки нефти и установка изомеризации
По информации Генштаба, "Газпромнефть-Московский НПЗ" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий рф. Его мощность составляет около 12 млн тонн нефти в год, а само предприятие осуществляет переработку нефти и производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, мазут и другую нефтепродукцию.
Завод задействован в обеспечении потребностей вооружённых сил рф. Поражение подобных объектов российского агрессора является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического потенциала российской федерации. Дальше будет! Слава Украине!
Напомним
Украинские военные с помощью дальнобойных дронов FP-1 поразили московский нефтеперерабатывающий завод (АО "Газпромнефть-МНПЗ").