Что празднуют 20 сентября в Украине и мире

20 сентября в Украине отмечают День работников леса, в мире под эгидой ЮНЕСКО проходит Международный день студенческого спорта и Всемирный день гинекологической онкологии, а Непал празднует День Конституции. В церковном календаре по новому стилю чтят святого великомученика Евстафия Плакиду и его семью, а по старому стилю отмечают Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы и день памяти мученика Созонта, расскажет УНН.

День работников леса в Украине

Официальный профессиональный праздник специалистов лесного хозяйства, лесничих, экологов и работников деревообрабатывающей промышленности, установленный Указом Президента Украины в 1993 году и отмечаемый ежегодно в третье воскресенье сентября.

Событие посвящено сохранению и рациональному использованию лесных ресурсов Украины, которые занимают более 15% территории страны. Праздник подчеркивает критическую роль работников лесного хозяйства в восстановлении лесных массивов, борьбе с незаконными вырубками, ликвидации последствий лесных пожаров и разминировании лесных угодий, пострадавших в результате боевых действий.

Международный день студенческого спорта (International Day of University Sport)

Официальная дата под эгидой ЮНЕСКО, учрежденная в 2016 году совместно с Международной федерацией университетского спорта (FISU).

День призван подчеркнуть роль физического воспитания, спортивных дисциплин и здорового образа жизни в учреждениях высшего образования, содействовать развитию молодежного спортивного движения, а также укреплять межкультурный диалог и командный дух среди студентов по всему миру.

Всемирный день гинекологической онкологии (World Gynecologic Oncology Day / World GO Day)

Глобальная медико-просветительская инициатива, основанная Европейской ассоциацией гинекологической онкологии (ESGO) и Европейской сетью онкогинекологических пациентских групп (ENGOT).

Событие посвящено повышению осведомленности женщин о симптомах, профилактике и ранней диагностике онкогинекологических заболеваний, популяризации вакцинации против ВПЧ и расширению доступа пациенток к современному лечению.

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Всемирный день паэльи (World Paella Day)

Неофициальный международный гастрономический праздник, учрежденный в Валенсии (Испания) в честь одного из самых известных блюд мировой кухни.

Событие объединяет шеф-поваров и кулинарных энтузиастов, подчеркивая культурное наследие Валенсии, традиционные рецепты приготовления риса с морепродуктами, мясом и овощами, а также мастерство использования аутентичной сковороды.

День Конституции Непала

Главный национальный праздник страны, установленный в честь вступления в силу 20 сентября 2015 года новой демократической Конституции.

Принятие этого фундаментального документа завершило длительный мирный процесс после ликвидации монархии, закрепив статус Непала как федеративной демократической республики со светским устройством и гарантиями прав для всех этнических групп.

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День памяти святого великомученика Евстафия Плакиды

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святого великомученика Евстафия Плакиды, его жены Феопистии и сыновей Агапия и Феописта. Евстафий был выдающимся римским военачальником при императорах Траяне и Адриане, который принял христианство после видения сияющего креста между рогами оленя во время охоты.

За отказ принести жертву языческим богам после военной победы весь его дом подвергся жестоким пыткам и принял мученическую смерть в раскаленном медном быке в начале II века.

Также в этот день вспоминают святого мученика Олега, князя Брянского (XIII в.), который отказался от княжеского престола, основал Петропавловский монастырь и принял монашеский постриг.

По старому календарю верующие отмечают Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы - день подготовительных молитв к первому двунадесятому празднику церковного года.

Кроме того, в этот день чтят память святого мученика Созонта, пастуха из Киликии, который в начале IV века открыто признал свою веру во Христа и уничтожал языческих идолов, за что был сожжен на костре.

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