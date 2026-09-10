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Грузинская церковь осудила использование имени святого Гавриила подразделением ВС РФ, воюющим против Украины

Киев • УНН

 • 416 просмотра

Грузинская православная церковь назвала недопустимым использование имени Гавриила Ургебадзе российским подразделением, воюющим против Украины. Церковь заявила, что не поддерживает оправдание войны его именем.

Грузинская церковь осудила использование имени святого Гавриила подразделением ВС РФ, воюющим против Украины

Грузинская православная церковь категорически осудила использование имени преподобного Гавриила Ургебадзе — монаха, прославившегося открытым сопротивлением советской власти, — в названии российского военного подразделения, воюющего против Украины, передает УНН со ссылкой на «Новости Грузии».

«Для нас категорически неприемлемо использование имени преподобного отца Гавриила для военных подразделений. Вся его жизнь была посвящена вере, проповеди любви и человеколюбию. Авторы инициативы явно плохо знакомы с его жизнью. На этом фоне упомянутое действие воспринимается как предвзятая спекуляция именем Церкви», — заявил глава службы по связям с общественностью ГПЦ протоиерей Андрей Джагмаидзе.

Он подчеркнул, что подразделение создали без каких-либо консультаций с Тбилиси, и выразил сожаление, что идею поддержали представители Русской православной церкви.

«Грузинская православная церковь дистанцируется от использования имени преподобного Гавриила с целью оправдания или поддержки военных действий», — добавил Джагмаидзе.

При жизни архимандрит Гавриил был непримиримым противником советского режима, правопреемником которого сегодня считает себя Кремль. Во время первомайской демонстрации в Тбилиси в 1965 году он публично сжег 12-метровый портрет Ленина на здании Верховного Совета Грузинской ССР. За это монах подвергся жестоким преследованиям, допросам и пыткам со стороны советских спецслужб.

О существовании «подразделения имени Ургебадзе» стало известно в январе 2026 года — информацию о нем и фото флага с грузинским святым распространили военный отдел РПЦ и 1-я мотострелковая бригада рф.

Широкую огласку тема получила после недавнего визита в оккупированный Донецк прокремлевского грузинского активиста Бесика Данелии.

РПЦ повезла на фронт мощи Дмитрия Донского, чтобы "помочь одержать победу над супостатом"09.09.26, 05:16 • 18394 просмотра

Российские государственные СМИ на этой неделе сообщили, что «грузинские волонтеры» передали «подразделению имени святого Гавриила Ургебадзе» технику и мобильные молитвенные комнаты.

На видео из Донецка Данелия называет российских военнослужащих «братьями», которые защищают «православие, Россию, Грузию и справедливость», и завершает речь фразой «Победа будет за нами».

В росСМИ Данелию представили как «мецената из Грузии». Однако в Тбилиси он известен как пророссийский активист, лояльный правительству «Грузинской мечты»: в прошлом — член партии Нино Бурджанадзе «Единая Грузия» и соучредитель движения «Антимайдан». В 2025–2026 годах Данелия участвовал в заседаниях спецкомиссии Теи Цулукидзе по расследованию действий бывших властей Грузии, а также регулярно транслировал в СМИ риторику о необходимости «извинений перед сепаратистскими регионами».

Антонина Туманова

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