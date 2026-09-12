Россия снова атакует железную дорогу: в Луцке дрон попал в пассажирский поезд

Российские войска вновь атакуют железнодорожную инфраструктуру Украины, подтверждены попадания в Луцке и Фастове. Благодаря заблаговременному обнаружению угрозы и эвакуации пассажиров пострадавших нет, сообщает "Укрзалізниця", пишет УНН.

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Враг в очередной раз атакует железную дорогу. По состоянию на данный момент — попадания в Луцке и Фастове. Благодаря своевременному обнаружению угрозы мониторинговой группой "Укрзалізниці" и эвакуации пассажиров — ни одного пострадавшего — сообщили в компании.

По информации местных СМИ и мониторинговых каналов, в Луцке дрон предварительно атаковал пассажирский поезд, после чего на месте вспыхнул сильный пожар.

"Укрзалізниця" пока не уточняла, какой именно объект подвергся удару в городе.

Атака продолжается

Также местные каналы предварительно сообщили о российском ударе по железнодорожному вокзалу в Ковеле Волынской области. Официального подтверждения этой информации пока нет.

"Укрзалізниця" предупредила, что атака продолжается, а в воздушном пространстве остаются российские ударные дроны. В связи с ситуацией с безопасностью возможны изменения в графиках движения поездов.

По данным мониторинговых каналов, в воздухе оставались около 44–50 ударных БпЛА, значительная часть которых двигалась в направлении западных областей. Новые группы дронов также фиксировали над Сумской и Черниговской областями.

Кроме того, сообщалось о взрывах в Житомирской области и вероятном ударе по АЗС. Еще одну атаку на автозаправочную станцию предварительно зафиксировали на трассе Корец—Ровно.

Поезда до Сум больше не будут курсировать, «Укрзалізниця» будет останавливать их в Конотопе