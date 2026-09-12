Россия снова атакует железную дорогу: в Луцке дрон попал в пассажирский поезд

$44.5551.76
ukenru
13:28 • 1310 просмотра
СБУ поразила производство FPV-дронов и склады БПЛА под ТаганрогомVideo
13:15 • 3730 просмотра
Песков пригласил Зеленского в Москву вместо встречи с Путиным на G20 в Майами
13:04 • 5214 просмотра
Россия снова атакует железную дорогу: в Луцке дрон попал в пассажирский поездVideo
12:18 • 11121 просмотра
Зеленский заявил о фактически непрерывных ударах рф и раскритиковал реакцию мираPhoto
11:32 • 13867 просмотра
Россия в третий раз за месяц атаковала «Запорожсталь»: пострадали 4 работника
10:47 • 14722 просмотра
У Путина ответили на предложение Зеленского встретиться на саммите G20 в Майами
10:38 • 12271 просмотра
Силы обороны поразили пункты управления и хранилища ударных дронов рф на оккупированных территориях
10:15 • 11646 просмотра
Украина стремится запустить первую систему Freyja до конца декабря — Зеленский
08:59 • 14946 просмотра
В Одесской области уже 35 пострадавших после атаки РФ, ещё двух человек ищут, 13 спасли
08:52 • 13966 просмотра
Поезда до Сум больше не будут курсировать, «Укрзалізниця» будет останавливать их в Конотопе
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
2.2м/с
90%
748мм
Популярные новости
В Кремле заявили о планах новой трёхсторонней встречи с Украиной и США12 сентября, 04:17 • 21943 просмотра
Атака на Одессу: количество раненых возросло до 12Photo12 сентября, 05:01 • 20959 просмотра
ВСУ могли ликвидировать российский выступ под Лиманом и отбросить войска РФ — ISW12 сентября, 06:18 • 13414 просмотра
Леди Гага впервые стала матерью — певица родила ребёнка от Майкла Полански12 сентября, 06:45 • 21412 просмотра
Что посадить на даче осенью, чтобы иметь собственный запас трав для чая12 сентября, 07:30 • 22085 просмотра
публикации
Что посадить на даче осенью, чтобы иметь собственный запас трав для чая12 сентября, 07:30 • 22118 просмотра
Реформа БЭБ не изменила подход к бизнесу: компании продолжают сталкиваться с давлением Бюро11 сентября, 10:20 • 55947 просмотра
25 лет трагедии 11 сентября: как это было и что изменилось в мире11 сентября, 10:06 • 57895 просмотра
Партнёры Украины по антибаллистической программе Freyja работают над её реализацией 24/7 — CEO Fire Point10 сентября, 14:49 • 78463 просмотра
Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка 10 сентября, 10:12 • 88107 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Мохаммед бин Салман
Ханно Певкур
Ирина Терех
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Запорожская область
Кривой Рог
Реклама
УНН Lite
Памела Андерсон привлекла внимание публики, появившись в платье с экстремально высоким разрезомPhoto12:30 • 4250 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности о свадьбе с Тейлор Свифт10:44 • 8100 просмотра
Люк Эванс рассказал о тяжелом состоянии Тима Карри перед смертьюPhoto07:51 • 12548 просмотра
Леди Гага впервые стала матерью — певица родила ребёнка от Майкла Полански12 сентября, 06:45 • 21433 просмотра
Анджелина Джоли рассказала, кто оплачивает её гуманитарные поездки в Украину11 сентября, 12:44 • 36987 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
BFM TV
Отопление
ATACMS
MIM-104 Patriot

Россия снова атакует железную дорогу: в Луцке дрон попал в пассажирский поезд

Киев • УНН

 • 5226 просмотра

Российские дроны попали в железнодорожные объекты Луцка и Фастова, пассажиров эвакуировали. Атака продолжается, возможны изменения в движении поездов.

Россия снова атакует железную дорогу: в Луцке дрон попал в пассажирский поезд

Российские войска вновь атакуют железнодорожную инфраструктуру Украины, подтверждены попадания в Луцке и Фастове. Благодаря заблаговременному обнаружению угрозы и эвакуации пассажиров пострадавших нет, сообщает "Укрзалізниця", пишет УНН.

Подробности

Враг в очередной раз атакует железную дорогу. По состоянию на данный момент — попадания в Луцке и Фастове. Благодаря своевременному обнаружению угрозы мониторинговой группой "Укрзалізниці" и эвакуации пассажиров — ни одного пострадавшего

— сообщили в компании.

По информации местных СМИ и мониторинговых каналов, в Луцке дрон предварительно атаковал пассажирский поезд, после чего на месте вспыхнул сильный пожар.

"Укрзалізниця" пока не уточняла, какой именно объект подвергся удару в городе.

Атака продолжается

Также местные каналы предварительно сообщили о российском ударе по железнодорожному вокзалу в Ковеле Волынской области. Официального подтверждения этой информации пока нет.

"Укрзалізниця" предупредила, что атака продолжается, а в воздушном пространстве остаются российские ударные дроны. В связи с ситуацией с безопасностью возможны изменения в графиках движения поездов.

По данным мониторинговых каналов, в воздухе оставались около 44–50 ударных БпЛА, значительная часть которых двигалась в направлении западных областей. Новые группы дронов также фиксировали над Сумской и Черниговской областями.

Кроме того, сообщалось о взрывах в Житомирской области и вероятном ударе по АЗС. Еще одну атаку на автозаправочную станцию предварительно зафиксировали на трассе Корец—Ровно.

Поезда до Сум больше не будут курсировать, «Укрзалізниця» будет останавливать их в Конотопе12.09.26, 11:52 • 13969 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Взрывы
Эвакуация
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Житомирская область
Сумская область
Волынская область
Fastiv
Украинская железная дорога
Черниговская область
Ковель
Луцк
Ровно