В Луцком районе из-за ночной атаки рф были пожары, их потушили - ГСЧС

Во время вражеского обстрела на Волыни прошлой ночью загорелись хозяйственная постройка и жилой дом в Луцком районе, но пожары были потушены, никто не пострадал, а прилегающие здания были спасены.