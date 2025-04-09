Средства с регистраций на забег MHP Run4Victory в Черкассах, а это более 700 тыс. грн, направят на закупку дронов для 118-й бригады ТрО. Забег не состоялся из-за траура и обстрелов.
В Украине некоторые регионы уже отключили отопление из-за потепления. Местные власти готовы возобновить теплоснабжение социальных объектов при ухудшении погоды.
Чиновник Гоструда за 5 тыс. долларов обещал предпринимателю не расследовать гибель несовершеннолетнего на производстве. Посредницу задержали во время получения взятки в Луцке.
Правоохранители оперативно задержали 43-летнего лучанина, подозреваемого в убийстве жены егеря и ранении самого егеря во время инцидента с незаконной охотой. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Во Львовской области завершен отопительный сезон. В Одессе, Луцке, Черкассах и Полтаве также планируют отключение тепла в ближайшее время, учитывая потепление.
С 24 марта в Украине заработают 40 камер автофиксации скорости, 36 из которых установят в новых местах, а 4 возобновят работу. Камеры появятся в разных областях.
6 апреля в Черкассах состоится благотворительный забег Run4Victory Полумарафон. Собранные средства пойдут на поддержку 118 отдельной бригады ТрО и местных воинских частей.
Директору частного предприятия в Луцке сообщено о подозрении в присвоении 1,2 млн грн. Средства были получены за якобы установленные бытовые счетчики газа, которые фактически не были смонтированы в полном объеме.
В Луцке мужчина нарушил комендантский час и отказался показать документы полиции. Задержанный оказал сопротивление правоохранителям и нанес удары, за что ему грозит до 5 лет лишения свободы.
В Луцке около 11: 00 местные жители услышали звуки взрывов. По сообщению городского головы Игоря Полищука, это связано с работой сил ПВО после обнаружения вражеского БПЛА.
Мэр Луцка сообщил о планах восстановления электроснабжения и работе коммунальных служб после ракетного удара. В городе работают котельные, водоканал и частично восстановлено движение троллейбусов.
Ракеты зафиксированы в направлении Тернопольщины, Львовщины, Луцка, Винницы, Хмельницкой области.
Во время массированного удара врага 28 ноября на территории Волынской области зафиксированы прилеты. В Луцке прогремели взрывы и введены экстренные отключения электроэнергии.
В Луцке заработал центр рекрутинга, где гражданские рекрутеры помогают выбрать должность в армии. Доступно более 10 000 вакансий, включая юристов, бухгалтеров, операторов БПЛА и других специалистов.
В Луцком районе произошло смертельное ДТП с участием представителя ТЦК, военного отстранили от исполнения служебных обязанностей на время проведения служебного расследования и установления всех причин и обстоятельств.
Двум жителям Луцка сообщено о подозрении в создании схемы изготовления документов для избежания мобилизации. Проведено 20 обысков, изъята валюта и доказательства, проверяется причастность других лиц.
Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на заявление министра обороны относительно упоминания о «Волынском вопросе» в контексте вступления Украины в ЕС. Дуда отметил, что такие действия соответствуют политике Путина.
22-летний лучанин отказался предоставить документы полиции и ТЦК, пытался убежать. На него составили админпротоколы, ГБР расследует возможное превышение полномочий правоохранителем.
В Луцке спасатели с помощью спецоборудования освободили ребенка, чья нога застряла между деревянных конструкций скамейки.
В Киеве 8 августа ожидается комфортная погода без осадков, до +26°. По Украине температура будет колебаться от +25° до +32°, в большинстве регионов - небольшая облачность с возможными легкими дождями.
39-летний местный житель угрожал пистолетом патрульным и работникам ТЦК и СП в Луцке. После побега его задержали на проспекте Молодежи, начато уголовное производство по ст. 345 УКУ.
В Луцке 5-летняя девочка и 3-летний мальчик выпали из окна второго этажа, когда их мать пошла в магазин. Дети сейчас находятся в больнице, полиция проводит проверку инцидента.
16 июля 26-летний киевлянин взорвал гранату в жилом районе, повредив автомобиль и окна квартиры, но никто не пострадал. Правоохранители уже задержали мужчину - ему предъявили обвинения в хулиганстве и незаконном обращении с боеприпасами.
Военнослужащего, которого подозревают в бросании гранаты в людей из окна автомобиля на улице Ковельской в Луцке, взяли под стражу без права внесения залога.
35-летний мужчина в Луцке был задержан за то, что 7 июля бросил гранату из окна автомобиля, ранив 5 человек.
Сильный дождь и крупный град, по сообщениям, выпал в Волынской области, сообщают в социальных сетях.
Во время вражеского обстрела на Волыни прошлой ночью загорелись хозяйственная постройка и жилой дом в Луцком районе, но пожары были потушены, никто не пострадал, а прилегающие здания были спасены.
О взрывах сообщалось в городе Луцк и Винницкой области Украины.
В Луцке напали с газовым баллончиком на сотрудников ТЦК.
Спасатели нашли тело 18-летнего парня, который исчез во время катания на гребле на реке Стырь в Луцке.