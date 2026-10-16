Ночные удары России по украинским регионам — где было громко и каковы последствия

В ночь на 16 октября российские войска атаковали ряд регионов Украины ударными беспилотниками и другими средствами поражения. Известно о пострадавших в Черкасской и Сумской областях, пожарах в Хмельницкой области и масштабных отключениях электроэнергии в Киеве и области. Об этом сообщают областные военные администрации, полиция и энергетики, пишет УНН.

Подробности

В городе Умань Черкасской области в результате падения российского беспилотника загорелся многоэтажный дом. Также разрушена сторожка, из-под завалов которой спасли мужчину. По словам главы Черкасской ОВА Игоря Табурца, пострадали 5 человек, 3 из них госпитализировали. Кроме того, пожары возникли на торговых складах и территории частного предприятия.

В Хмельницкой области российские дроны неоднократно атаковали регион. По сообщению главы ОВА Сергея Тюрина, силы ПВО сбивали вражеские цели, однако в Шепетовском районе возник пожар на территории нефтебазы. К ликвидации последствий привлекли соответствующие службы.

Удары по энергетике и обстрелы прифронтовых областей

В Киеве и Киевской области после российского удара по объекту критической энергетической инфраструктуры произошло масштабное отключение электроэнергии в отдельных районах. Энергетики сообщили, что оценка повреждений и аварийно-восстановительные работы начнутся после завершения воздушной тревоги.

РФ атаковала энергообъект, часть Киева и области осталась без света — Минэнерго

В Сумской области в течение минувших суток россияне нанесли 85 ударов по 31 населенному пункту. По данным полиции, пострадали 8 человек. В Сумской общине травмированы 5 человек, еще 2 мужчины — в Середино-Будской общине.

Запорожская область также находилась под интенсивными обстрелами. В течение суток оккупанты нанесли 669 ударов по 48 населенным пунктам, в частности совершили 29 авиаударов.

Кроме того, в течение ночи сообщалось о взрывах в Луцке, Хмельницком, Звягеле, Корце и других городах западной Украины. Информация о последствиях атак в этих населенных пунктах уточняется.

В Шепетовском районе Хмельницкой области россияне атаковали нефтебазу — вспыхнул сильный пожар