Ночные удары России по украинским регионам — где было громко и каковы последствия
Киев • УНН
Россия атаковала Украину дронами: есть пострадавшие в Черкасской и Сумской областях, пожары в Хмельницкой области и обесточивание Киева и области.
В ночь на 16 октября российские войска атаковали ряд регионов Украины ударными беспилотниками и другими средствами поражения. Известно о пострадавших в Черкасской и Сумской областях, пожарах в Хмельницкой области и масштабных отключениях электроэнергии в Киеве и области. Об этом сообщают областные военные администрации, полиция и энергетики, пишет УНН.
Подробности
В городе Умань Черкасской области в результате падения российского беспилотника загорелся многоэтажный дом. Также разрушена сторожка, из-под завалов которой спасли мужчину. По словам главы Черкасской ОВА Игоря Табурца, пострадали 5 человек, 3 из них госпитализировали. Кроме того, пожары возникли на торговых складах и территории частного предприятия.
В Хмельницкой области российские дроны неоднократно атаковали регион. По сообщению главы ОВА Сергея Тюрина, силы ПВО сбивали вражеские цели, однако в Шепетовском районе возник пожар на территории нефтебазы. К ликвидации последствий привлекли соответствующие службы.
Удары по энергетике и обстрелы прифронтовых областей
В Киеве и Киевской области после российского удара по объекту критической энергетической инфраструктуры произошло масштабное отключение электроэнергии в отдельных районах. Энергетики сообщили, что оценка повреждений и аварийно-восстановительные работы начнутся после завершения воздушной тревоги.
РФ атаковала энергообъект, часть Киева и области осталась без света — Минэнерго15.10.26, 22:45 • 4472 просмотра
В Сумской области в течение минувших суток россияне нанесли 85 ударов по 31 населенному пункту. По данным полиции, пострадали 8 человек. В Сумской общине травмированы 5 человек, еще 2 мужчины — в Середино-Будской общине.
Запорожская область также находилась под интенсивными обстрелами. В течение суток оккупанты нанесли 669 ударов по 48 населенным пунктам, в частности совершили 29 авиаударов.
Кроме того, в течение ночи сообщалось о взрывах в Луцке, Хмельницком, Звягеле, Корце и других городах западной Украины. Информация о последствиях атак в этих населенных пунктах уточняется.
В Шепетовском районе Хмельницкой области россияне атаковали нефтебазу — вспыхнул сильный пожар15.10.26, 23:39 • 3848 просмотров