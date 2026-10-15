В Шепетовском районе Хмельницкой области россияне атаковали нефтебазу — вспыхнул сильный пожар

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Российские войска в течение дня неоднократно атаковали Хмельницкую область ударными беспилотниками. В результате одного из ударов вспыхнул пожар на территории нефтебазы в Шепетовском районе. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.

Детали

По словам главы области, во время воздушных атак работали украинские силы противовоздушной обороны. Защитникам удалось сбить часть вражеских беспилотников.

В то же время атака привела к пожару на территории нефтебазы. Информации о масштабах возгорания, повреждении объекта и возможных пострадавших пока нет.

Угроза новых ударов сохраняется

Тюрин сообщил, что к ликвидации последствий российской атаки привлекли все необходимые службы. Они работают на месте пожара.

При этом воздушная опасность в регионе остается актуальной. По информации главы ОВА, в небе над Хмельницкой областью продолжают находиться российские беспилотники.

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