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У Шепетівському районі на Хмельниччині росіяни атакували нафтобазу - спалахнула серйозна пожежа

Київ • УНН

 • 1070 перегляди

росіяни неодноразово атакували Хмельниччину безпілотниками. Один із ударів спричинив пожежу на нафтобазі у Шепетівському районі.

У Шепетівському районі на Хмельниччині росіяни атакували нафтобазу - спалахнула серйозна пожежа
Фото ілюстративне

російські війська протягом дня неодноразово атакували Хмельницьку область ударними безпілотниками. Внаслідок одного з ударів спалахнула пожежа на території нафтобази у Шепетівському районі. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, пише УНН.

Деталі

За словами очільника області, під час повітряних атак працювали українські сили протиповітряної оборони. Захисникам вдалося збити частину ворожих безпілотників.

Водночас атака призвела до пожежі на території нафтобази. Інформації про масштаби займання, пошкодження об'єкта та можливих постраждалих наразі немає.

Загроза нових ударів зберігається

Тюрін повідомив, що до ліквідації наслідків російської атаки залучили всі необхідні служби. Вони працюють на місці пожежі.

При цьому повітряна небезпека в регіоні залишається актуальною. За інформацією голови ОВА, у небі над Хмельниччиною продовжують перебувати російські безпілотники.

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Степан Гафтко

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