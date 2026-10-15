Запоріжжя під атакою ворога - є влучання у підприємство, спалахнула масштабна пожежа
Київ • УНН
російські війська влучили у приватне підприємство в Запоріжжі, спричинивши масштабну пожежу. Попередньо, поранених немає.
Армія рф атакувала Запоріжжя, є влучання по приватному підприємству - спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає УНН.
Запоріжжя знову під ворожим ударом. Є влучання по приватному підприємству, там виникла пожежа
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За словами голови Запорізької ОВА, за попередньою інформацією, поранених немає. Інформація уточнюється.
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