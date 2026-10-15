росія випустила по Україні майже 1000 дронів "від початку доби вчора і дотепер" - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський повідомив про майже 1000 російських дронів і хвилі балістичних ударів. Україна очікує від НАТО нових пакетів ППО.
Від початку доби вчора і дотепер росіяни запустили вже майже 1000 дронів. Крім того, за минулі дні було кілька хвиль ударів балістикою. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із Генсеком НАТО Марком Рютте, передає УНН.
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Зеленський візит до Брюсселя із зустрічі з Генсеком НАТО Марком Рютте.
Як завжди, тісно координуємося, щоб додати захисту та безпеки для України. На жаль, Росія відповіла на чергову спробу Президента Америки знизити інтенсивність ударів новими хвилями атак проти нашої енергетики, житлових будинків та іншої інфраструктури. За минулі дні було кілька хвиль ударів балістикою, фактично постійно в нашому небі також ударні "шахеди". Від початку доби вчора і дотепер росіяни запустили вже майже 1000 дронів
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За словами Глави держави, все це значні виклики, особливо на фоні обмежень у роботі Starlink в Україні, і тому дуже важливо, щоб оборонні постачання від партнерів по НАТО продовжувались. Особливо це стосується перехоплювачів балістики та амуніції до F-16.
Працюємо над новими пакетами ППО. Буквально щодня і щогодини нові пакети можуть врятувати життя українців та українок. Обговорили це та інші важливі питання під час зустрічі. Дякую Марку за підтримку і готовність допомагати! - резюмував Зеленський.
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