росія випустила по Україні майже 1000 дронів "від початку доби вчора і дотепер" - Зеленський

$44.980.1050.350.09
ukenru
15:40 • 1102 перегляди
росія випустила по Україні майже 1000 дронів "від початку доби вчора і дотепер" - ЗеленськийVideo
15:14 • 5576 перегляди
Україна вичерпала запаси ракет до систем Patriot - ЗМІ
14:54 • 7448 перегляди
Навчання під час тривалих повітряних тривог - яке рішення ухвалив уряд і що воно змінить
14:20 • 9548 перегляди
Лагард може достроково залишити посаду голови Європейського центробанку - чим займатиметься
Ексклюзив
14:05 • 10107 перегляди
Чи можна вакцинуватися від грипу вагітним і матерям, які годують: відповідь лікаря
Ексклюзив
13:50 • 10080 перегляди
Скасування пільг на посилки до 150 євро - коли варто очікувати збільшення цін на товари на маркетплейсах
Ексклюзив
13:05 • 18023 перегляди
Цикорій: чим він корисний для травлення та кому варто вживати його обережно
12:45 • 15232 перегляди
Зеленський прибув до Брюсселя на засідання Європейської ради - з ким заплановані зустрічіVideo
12:19 • 22213 перегляди
ВМС знищили чотири літаки Су-34, ще два було уражено - що відомо про носій КАБів, яким тероризують УкраїнуPhotoVideo
Ексклюзив
10:58 • 36710 перегляди
Не потрібно руйнувати те, що працює: Аерокосмічна асоціація попереджає про ризики для авіагалузі через зміни до правил бронюванняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2.9м/с
68%
756мм
Популярнi новини
FT: США висунули ідею розморозити частину активів рф для відновлення мирних переговорів15 жовтня, 05:48 • 11028 перегляди
У США подали позов з вимогою усунення Кушнера з посади спеціального посланця Трампа 15 жовтня, 06:41 • 16903 перегляди
Рада cхвалила ПДВ на посилки до €15015 жовтня, 08:26 • 45183 перегляди
Літак легендарної авіаторки Амелії Ергарт можуть знайти після 89 років пошуківPhoto10:11 • 32356 перегляди
Лідери ЄС збираються закликати Зеленського стримати критику Трампа - FT11:07 • 15007 перегляди
Публікації
Цикорій: чим він корисний для травлення та кому варто вживати його обережно
Ексклюзив
13:05 • 18022 перегляди
ВМС знищили чотири літаки Су-34, ще два було уражено - що відомо про носій КАБів, яким тероризують УкраїнуPhotoVideo12:19 • 22210 перегляди
Не потрібно руйнувати те, що працює: Аерокосмічна асоціація попереджає про ризики для авіагалузі через зміни до правил бронюванняPhoto
Ексклюзив
10:58 • 36709 перегляди
Справа про медичну недбалість лікарів Odrex: як затягування суду може допомогти обвинуваченим уникнути відповідальності
Ексклюзив
15 жовтня, 08:40 • 61291 перегляди
Вартість будівництва за рік зросла на 25%: чи подорожчають квартири та відбудова для українців14 жовтня, 18:15 • 91850 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кая Каллас
Антоніу Кошта
Ярослав Железняк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Німеччина
Іспанія
Реклама
УНН Lite
Rockstar показали фінальний трейлер GTA VI перед релізом гри Video14:07 • 3508 перегляди
Літак легендарної авіаторки Амелії Ергарт можуть знайти після 89 років пошуківPhoto10:11 • 32523 перегляди
Після 20 років шлюбу: розлучення Ніколь Кідман і Кіта Урбана знову опинилося в центрі уваги15 жовтня, 03:06 • 64321 перегляди
Зірка "Людини-павука" провів весілля власної колишньої дружини – серед гостей був Ді КапріоPhoto15 жовтня, 02:06 • 61152 перегляди
Бред Пітт влаштував романтичне побачення у Парижі та здивував своїм виглядомPhoto15 жовтня, 01:07 • 59685 перегляди
Актуальне
Starlink
Financial Times
Су-34
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа

росія випустила по Україні майже 1000 дронів "від початку доби вчора і дотепер" - Зеленський

Київ • УНН

 • 1088 перегляди

Зеленський повідомив про майже 1000 російських дронів і хвилі балістичних ударів. Україна очікує від НАТО нових пакетів ППО.

росія випустила по Україні майже 1000 дронів "від початку доби вчора і дотепер" - Зеленський
Фото ілюстративне

Від початку доби вчора і дотепер росіяни запустили вже майже 1000 дронів.  Крім того, за минулі дні було кілька хвиль ударів балістикою. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із Генсеком НАТО Марком Рютте, передає УНН.

Деталі

Зеленський візит до Брюсселя із зустрічі з Генсеком НАТО Марком Рютте.

Як завжди, тісно координуємося, щоб додати захисту та безпеки для України.  На жаль, Росія відповіла на чергову спробу Президента Америки знизити інтенсивність ударів новими хвилями атак проти нашої енергетики, житлових будинків та іншої інфраструктури. За минулі дні було кілька хвиль ударів балістикою, фактично постійно в нашому небі також ударні "шахеди". Від початку доби вчора і дотепер росіяни запустили вже майже 1000 дронів  

- повідомив Президент України.

рф здійснює одну із найбільших атак на Україну, користуючись проблемами в роботі Starlink - Зеленський 14.10.26, 22:43 • 15943 перегляди

За словами Глави держави, все це значні виклики, особливо на фоні обмежень у роботі Starlink в Україні, і тому дуже важливо, щоб оборонні постачання від партнерів по НАТО продовжувались. Особливо це стосується перехоплювачів балістики та амуніції до F-16.

Працюємо над новими пакетами ППО. Буквально щодня і щогодини нові пакети можуть врятувати життя українців та українок. Обговорили це та інші важливі питання під час зустрічі. Дякую Марку за підтримку і готовність допомагати! - резюмував Зеленський.

Кіровоградщина пережила наймасованішу атаку рф - майже 360 БПЛА та влучання на 26 локаціях15.10.26, 10:40 • 3768 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Вибухи
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Starlink
Марк Рютте
НАТО
Брюссель
Володимир Зеленський
Україна
F-16 Fighting Falcon