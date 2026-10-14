$45.080.1250.440.20
ukenru
21:01 • 1304 перегляди
"Шахтар" перервав безвиграшну серію українських клубів у Лізі чемпіонів та інші результати матчів 14 жовтняPhoto
20:44 • 2886 перегляди
НАТО не бачить загрози швидкого нападу росії, але готове захищати кожен сантиметр своєї території – Рютте
19:43 • 8838 перегляди
рф здійснює одну із найбільших атак на Україну, користуючись проблемами в роботі Starlink - Зеленський 
19:25 • 10254 перегляди
У Міноборони заявили, що якість зв’язку Starlink покращилась, але певні обмеження ще є
19:17 • 10049 перегляди
Українські військові знищили на Покровському напрямку 68 окупантів - Генштаб
18:15 • 30147 перегляди
Вартість будівництва за рік зросла на 25%: чи подорожчають квартири та відбудова для українців
18:05 • 22671 перегляди
Україні потрібно залучити ще понад $32,6 млрд зовнішнього фінансування на 2027 рік - Корецький
Ексклюзив
17:28 • 25606 перегляди
Удари по трьох ТЕЦ не спричинили тотального блекауту Києва: чого очікувати взимку
17:10 • 26795 перегляди
Зеленський відчуває, що його зрадили через угоду Трампа та путіна
Ексклюзив
16:31 • 25906 перегляди
Не ударами по росії єдиними - чому для України важливі розвіддані США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
1.7м/с
71%
757мм
Популярнi новини
Бізнес попереджає, що нові правила бронювання можуть вдарити по оборонці, енергетиці, економіці та продовольчій безпеці
Ексклюзив
14 жовтня, 12:01 • 47893 перегляди
ЄС прагне залучити кошти для України на зустрічах МВФ та G7 - Домбровскіс14 жовтня, 12:15 • 23774 перегляди
Ексчоловік Кеті Перрі постав перед судом за сексуальні злочини, прокурори називають його "справжнім хижаком"14 жовтня, 12:59 • 26472 перегляди
Саллі Руні припиняє продаж книжок у Британії і навіть скасувала поїздку через страх арешту - що сталось14 жовтня, 13:47 • 20929 перегляди
У Нью-Йорку хочуть заборонити кінні екіпажі16:21 • 22538 перегляди
Публікації
Вартість будівництва за рік зросла на 25%: чи подорожчають квартири та відбудова для українців18:15 • 30136 перегляди
Бізнес попереджає, що нові правила бронювання можуть вдарити по оборонці, енергетиці, економіці та продовольчій безпеці
Ексклюзив
14 жовтня, 12:01 • 47917 перегляди
Готуємось до зими: чек-лист для дому, який допоможе зберегти тепло та підготуватися до відключень14 жовтня, 11:14 • 65502 перегляди
російські ІПСО проти України: як нами маніпулює ворогPhoto
Ексклюзив
14 жовтня, 05:30 • 79309 перегляди
П’ять країн виділяють Україні 4,1 млн євро на підтримку транспорту: як витратять кошти13 жовтня, 18:40 • 92108 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ілон Маск
Радослав Сікорський
Каш Патель
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Вашингтон
Франція
Реклама
УНН Lite
Зірка Голлівуду Біллі Крістал розповів, що знайшов серед руїн свого будинку після масштабної пожежі21:05 • 234 перегляди
"Дах Європи" просів - гора Монблан втратила понад метр висоти за рік19:33 • 3026 перегляди
Netflix планує масштабне скорочення штату на тлі конкуренції за глядачів18:38 • 10281 перегляди
У Нью-Йорку хочуть заборонити кінні екіпажі16:21 • 22554 перегляди
Uber розпочинає випробування безпілотних роботаксі у Британії - як реагують водії, профспілки та політики14 жовтня, 14:48 • 20511 перегляди
Актуальне
Starlink
The Guardian
Опалення
Фільм
Falcon 9

рф здійснює одну із найбільших атак на Україну, користуючись проблемами в роботі Starlink - Зеленський 

Київ • УНН

 • 8840 перегляди

Зеленський повідомив про 269 російських дронів за добу та проблеми Starlink, від якого залежать дрони-перехоплювачі. Британія прискорить постачання ППО.

рф здійснює одну із найбільших атак на Україну, користуючись проблемами в роботі Starlink - Зеленський 
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом у Лондоні, під час якої заявив, що росіяни намагаються скористатися проблемами в роботі Starlink в Україні, бо саме від цього зв’язку значною мірою залежить робота дронів-перехоплювачів. Про це Зеленський написав у Telegram, передає УНН

Детально поінформував Енді про російські атаки на наші міста, людей і критичну інфраструктуру. Весь день і ніч сьогодні хвилі атак дронами. Лише за ніч росія запустила 124 дрони, ще 145 – протягом дня. І зараз у нашому небі ще понад 40 "шахедів". Під ударами енергетика, логістика, залізниця. Значну частину дронів вдалося збити, але є і влучання. За масованістю це одна з найбільших атак. Очевидно, що росіяни намагаються скористатися проблемами в роботі Starlink в Україні, бо саме від цього зв’язку значною мірою залежить робота дронів-перехоплювачів 

- написав Зеленський. 

Він зазначив, що зараз особливо важливо посилювати захист неба та забезпечувати Україну всім необхідним для захисту життів. 

Сьогодні є рішення про прискорене постачання британських засобів ППО Україні для протидії реактивним "шахедам". І я дуже вдячний за таку вчасну та потрібну допомогу 

- додав Зеленський. 

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відчуває, що його зрадили через угоду президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна щодо постачання пального до США, зазначивши, що Україна втрачає сильного партнера. 

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Вибухи
Енергетика
Повітряна тривога
Війна в Україні
Володимир Путін
Starlink
Дональд Трамп
Велика Британія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Лондон