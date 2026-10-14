рф здійснює одну із найбільших атак на Україну, користуючись проблемами в роботі Starlink - Зеленський 

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом у Лондоні, під час якої заявив, що росіяни намагаються скористатися проблемами в роботі Starlink в Україні, бо саме від цього зв’язку значною мірою залежить робота дронів-перехоплювачів. Про це Зеленський написав у Telegram, передає УНН.

Детально поінформував Енді про російські атаки на наші міста, людей і критичну інфраструктуру. Весь день і ніч сьогодні хвилі атак дронами. Лише за ніч росія запустила 124 дрони, ще 145 – протягом дня. І зараз у нашому небі ще понад 40 "шахедів". Під ударами енергетика, логістика, залізниця. Значну частину дронів вдалося збити, але є і влучання. За масованістю це одна з найбільших атак. Очевидно, що росіяни намагаються скористатися проблемами в роботі Starlink в Україні, бо саме від цього зв’язку значною мірою залежить робота дронів-перехоплювачів - написав Зеленський.

Він зазначив, що зараз особливо важливо посилювати захист неба та забезпечувати Україну всім необхідним для захисту життів.

Сьогодні є рішення про прискорене постачання британських засобів ППО Україні для протидії реактивним "шахедам". І я дуже вдячний за таку вчасну та потрібну допомогу - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відчуває, що його зрадили через угоду президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна щодо постачання пального до США, зазначивши, що Україна втрачає сильного партнера.