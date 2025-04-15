На станції метро Sophie-Charlotte-Platz у Берліні чоловік напав з ножем на незнайомця. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці, нападника знешкодили.
Кіт Келлог запропонував поділити Україну по Дніпру, розмістивши західні війська на правобережжі. Це передбачає поступку східних територій Росії, але ідея навряд чи знайде підтримку в Москві.
Зоопарки України стали прихистком для тварин з гарячих точок. Евакуація, лікування та міжнародна допомога – ключові аспекти захисту тварин.
У суботу сотні людей в європейських містах протестували проти політики Трампа та Маска. Масштабні акції пройшли в Берліні, Парижі, Лондоні та Лісабоні.
Німеччина забезпечила Україну супутниковим інтернетом Eutelsat як альтернативу Starlink. Очікується збільшення кількості терміналів Eutelsat в Україні з фінансуванням від Німеччини.
SkyUp Airlines відкриває нові європейські напрямки з Кишинева. Акційні квитки від 14,5 євро доступні лише 4 квітня на рейси до 1 жовтня 2025 року.
Франція та Німеччина наполягають на агресивній відповіді ЄС на нові тарифи США, розглядаючи націлювання на американські технології та послуги для захисту інтересів Євросоюзу.
У Німеччині трагічно загинув юний вихованець ковельського футбольного клубу "Тайм" Олександр Шворак. За неофіційними даними, хлопця було вбито у Берліні.
Пішла з життя Ольга Твердохлєбова, ветеранка Другої світової війни, яка пройшла її у складі радіорозвідувального дивізіону. Вона дійшла до Берліна та навіть у 101 рік мріяла про перемогу України.
Зближення Трампа з москвою та критика НАТО змушують Німеччину, Польщу, Корею та Японію розглядати власний ядерний щит.
У Бундестазі голосуватимуть за зміни до Основного закону, щоб полегшити фінансування оборони та військової допомоги Україні. Планують виділити 4 млрд євро на підтримку України у 2025 році.
Франція, Велика Британія та інші країни можуть розмістити кількатисячні військові контингенти в Україні для гарантій безпеки після припинення вогню, навіть без згоди росії.
Ймовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що нещодавня перепалка між Трампом і Зеленським була спровокованою ескалацією з боку США. Мерц заявив, що інцидент в Овальному кабінеті не був спонтанним.
Тисячі українців по всьому світу провели акції до річниці повномасштабного вторгнення. Ейфелева вежа та Бранденбурзькі ворота засяяли синьо-жовтими кольорами на знак підтримки України.
Переможець виборів до Бундестагу Фрідріх Мерц має намір сформувати новий федеральний уряд до 20 квітня. Лідер ХДС, чия партія отримала 29% голосів, готовий вести переговори з усіма партіями демократичного центру.
Олаф Шольц визнав історичну поразку СДПН на федеральних виборах та привітав перемогу Фрідріха Мерца. ХДС/ХСС здобули перемогу, а партія АдН значно покращила свої результати.
На дострокових виборах до Бундестагу 2025 року зафіксовано високу явку виборців - 52% до середини дня. За посаду канцлера змагаються чотири кандидати, включаючи чинного главу уряду Шольца.
На території меморіалу жертв Голокосту в Берліні невідомий напав з ножем на чоловіка. Потерпілого з важкими пораненнями госпіталізовано, а підозрюваного затримано неподалік від місця злочину.
Бундесвер почав будівництво системи протиракетної оборони Arrow 3 на авіабазі Гольцдорф. Система зможе знищувати ракети на висоті до 100 км і планується бути повністю введеною в експлуатацію до 2030 року.
У містах Німеччини пройшли масові акції протесту проти правого екстремізму та партії AfD. У Берліні кількість протестувальників досягла 30-38 тисяч осіб.
У Берліні відкриють перший Unity Hub для підтримки українців за кордоном. Проект передбачає надання консультаційної, інтеграційної та культурно-освітньої допомоги українським громадянам.
Аліса Вайдель, лідерка німецької партії AfD, регулярно проводила приватні зустрічі з послом Китаю Ву Кеном. Зустрічі відбувались у його резиденції та збіглися з періодом шпигунського скандалу навколо AfD.
Представник ГУР Андрій Юсов назвав заяви російської СВР про підготовку Україною нападів на опозиціонерів примітивною спробою створити алібі. росія намагається виправдати майбутні спецоперації на території третіх країн.
Циклон "Макс" принесе снігопади у північні та східні регіони Німеччини. На півдні очікуються дощі з температурою до +10°C, яка згодом вирівняється по всій країні до -1...+6°C.
На 75-му Берлінському кінофестивалі покажуть український фільм "Стрічка часу" про школи під час війни. Серед 19 конкурсних фільмів також представлені нові роботи Річарда Лінклейтера та Люсіль Хадзіхалілович.
Берлінський суд зобов'язав X (Twitter) надати доступ до даних про поширення інформації перед виборами в Німеччині. Активісти зможуть відстежувати потенційну дезінформацію та її вплив на результати голосування 23 лютого.
У Празі до червня може з'явитися центр Unity Hub для допомоги українським біженцям з поверненням додому. Проект фінансуватимуть спільно Україна, МВС Чехії та ЄС.
Дві правозахисні організації подали позов проти X у берлінському суді через ненадання доступу до даних про дезінформацію. Активісти стверджують, що платформа порушує законодавство ЄС напередодні німецьких виборів.
Німецьке агентство Lure використало фото постраждалих від війни українців у рекламній кампанії російського видання Meduza. МЗС України вимагає видалити контент та вибачитись перед українцями, чиє горе було використано.
Німецький парламент проголосував проти посилення міграційного законодавства, запропонованого лідером ХДС Фрідріхом Мерцом. Законопроєкт підтримали ультраправі, що викликало масові протести в країні.