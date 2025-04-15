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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24898 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 152309 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 134086 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 136712 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 132952 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133369 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195721 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77453 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164542 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116677 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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У Берліні чоловік зарізав незнайомця на станції метро: поліція знешкодила нападника

На станції метро Sophie-Charlotte-Platz у Берліні чоловік напав з ножем на незнайомця. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці, нападника знешкодили.

Кримінал та НП • 12 квітня, 20:56 • 3659 перегляди

Ми можемо розділити Україну, як післявоєнний Берлін - Келлог

Кіт Келлог запропонував поділити Україну по Дніпру, розмістивши західні війська на правобережжі. Це передбачає поступку східних територій Росії, але ідея навряд чи знайде підтримку в Москві.

Війна • 11 квітня, 21:10 • 5811 перегляди

Сьогодні День любителів зоопарку: як звіринці захищають тварин під час війни в Україні

Зоопарки України стали прихистком для тварин з гарячих точок. Евакуація, лікування та міжнародна допомога – ключові аспекти захисту тварин.

Суспільство • 8 квітня, 06:46 • 444839 перегляди

Протести проти Трампа в Європі: на акції вийшли сотні людей

У суботу сотні людей в європейських містах протестували проти політики Трампа та Маска. Масштабні акції пройшли в Берліні, Парижі, Лондоні та Лісабоні.

Політика • 5 квітня, 21:11 • 10598 перегляди

Німеччина профінансувала доступ України до супутникового інтернету Eutelsat – альтернативи Starlink

Німеччина забезпечила Україну супутниковим інтернетом Eutelsat як альтернативу Starlink. Очікується збільшення кількості терміналів Eutelsat в Україні з фінансуванням від Німеччини.

Війна • 5 квітня, 01:11 • 32492 перегляди

Авіабренд з українським корінням запустить три нові рейси на Кишинів

SkyUp Airlines відкриває нові європейські напрямки з Кишинева. Акційні квитки від 14,5 євро доступні лише 4 квітня на рейси до 1 жовтня 2025 року.

Економіка • 4 квітня, 15:27 • 11869 перегляди

Німеччина та Франція наполягають на більш агресивній відповіді на нові тарифи США – Bloomberg

Франція та Німеччина наполягають на агресивній відповіді ЄС на нові тарифи США, розглядаючи націлювання на американські технології та послуги для захисту інтересів Євросоюзу.

Економіка • 3 квітня, 12:25 • 9741 перегляди

У Німеччині трагічно загинув 18-річний український футболіст Олександр Шворак

У Німеччині трагічно загинув юний вихованець ковельського футбольного клубу "Тайм" Олександр Шворак. За неофіційними даними, хлопця було вбито у Берліні.

Кримінал та НП • 2 квітня, 18:00 • 24724 перегляди

Померла легендарна розвідниця Ольга Твердохлєбова, їй було 102 роки

Пішла з життя Ольга Твердохлєбова, ветеранка Другої світової війни, яка пройшла її у складі радіорозвідувального дивізіону. Вона дійшла до Берліна та навіть у 101 рік мріяла про перемогу України.

Суспільство • 24 березня, 14:49 • 14190 перегляди

Політика Трампа на тлі його "повороту у бік москви" підштовхує союзників до думок про власний ядерний щит - FT

Зближення Трампа з москвою та критика НАТО змушують Німеччину, Польщу, Корею та Японію розглядати власний ядерний щит.

Політика • 24 березня, 07:57 • 31387 перегляди

У Німеччині відбудеться історичне голосування: військова допомога Україні може отримати нове фінансування

У Бундестазі голосуватимуть за зміни до Основного закону, щоб полегшити фінансування оборони та військової допомоги Україні. Планують виділити 4 млрд євро на підтримку України у 2025 році.

Політика • 18 березня, 08:38 • 27033 перегляди

Макрон: дозвіл росії для розміщення військ в Україні не потрібен

Франція, Велика Британія та інші країни можуть розмістити кількатисячні військові контингенти в Україні для гарантій безпеки після припинення вогню, навіть без згоди росії.

Війна • 17 березня, 08:00 • 84583 перегляди

Мерц вважає, що перепалка між Трампом і Зеленським була "спровокованою ескалацією"

Ймовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що нещодавня перепалка між Трампом і Зеленським була спровокованою ескалацією з боку США. Мерц заявив, що інцидент в Овальному кабінеті не був спонтанним.

Політика • 3 березня, 14:06 • 52617 перегляди

Світ у синьо-жовтих барвах: українці за кордоном взяли участь в акції на підтримку України

Тисячі українців по всьому світу провели акції до річниці повномасштабного вторгнення. Ейфелева вежа та Бранденбурзькі ворота засяяли синьо-жовтими кольорами на знак підтримки України.

Війна • 24 лютого, 21:58 • 34473 перегляди

Мерц озвучив дату формування нового уряду Німеччини

Переможець виборів до Бундестагу Фрідріх Мерц має намір сформувати новий федеральний уряд до 20 квітня. Лідер ХДС, чия партія отримала 29% голосів, готовий вести переговори з усіма партіями демократичного центру.

Політика • 24 лютого, 00:50 • 28308 перегляди

Німеччина, вибори до бундестагу: Шольц визнав поразку та привітав Мерца з перемогою

Олаф Шольц визнав історичну поразку СДПН на федеральних виборах та привітав перемогу Фрідріха Мерца. ХДС/ХСС здобули перемогу, а партія АдН значно покращила свої результати.

Новини Світу • 23 лютого, 19:17 • 26450 перегляди

Рекордна явка на дострокових виборах у Німеччині: 52% виборців до полудня

На дострокових виборах до Бундестагу 2025 року зафіксовано високу явку виборців - 52% до середини дня. За посаду канцлера змагаються чотири кандидати, включаючи чинного главу уряду Шольца.

Новини Світу • 23 лютого, 16:17 • 30174 перегляди

Напад на території меморіалу жертв Голокосту в Берліні: потерпілий отримав важкі ножові пораненн

На території меморіалу жертв Голокосту в Берліні невідомий напав з ножем на чоловіка. Потерпілого з важкими пораненнями госпіталізовано, а підозрюваного затримано неподалік від місця злочину.

Новини Світу • 21 лютого, 20:51 • 26633 перегляди

Німеччина розпочала будівництво нової системи ППО Arrow 3

Бундесвер почав будівництво системи протиракетної оборони Arrow 3 на авіабазі Гольцдорф. Система зможе знищувати ракети на висоті до 100 км і планується бути повністю введеною в експлуатацію до 2030 року.

Війна • 20 лютого, 15:26 • 71707 перегляди

Масові протести у Німеччині: десятки тисяч людей приєдналися до акцій проти "зсуву вправо"

У містах Німеччини пройшли масові акції протесту проти правого екстремізму та партії AfD. У Берліні кількість протестувальників досягла 30-38 тисяч осіб.

Новини Світу • 16 лютого, 15:54 • 53747 перегляди

У Берліні відкриють перший "Хаб єдності" для українців

У Берліні відкриють перший Unity Hub для підтримки українців за кордоном. Проект передбачає надання консультаційної, інтеграційної та культурно-освітньої допомоги українським громадянам.

Суспільство • 15 лютого, 18:29 • 51098 перегляди

Лідерка ультраправої німецької партії AfD таємно проводила зустрічі з послом Китаю - ЗМІ

Аліса Вайдель, лідерка німецької партії AfD, регулярно проводила приватні зустрічі з послом Китаю Ву Кеном. Зустрічі відбувались у його резиденції та збіглися з періодом шпигунського скандалу навколо AfD.

Новини Світу • 15 лютого, 17:00 • 34897 перегляди

ГУР України викриває фейки рф про "українську підготовку нападів на російських опозиціонерів"

Представник ГУР Андрій Юсов назвав заяви російської СВР про підготовку Україною нападів на опозиціонерів примітивною спробою створити алібі. росія намагається виправдати майбутні спецоперації на території третіх країн.

Війна • 14 лютого, 13:37 • 24378 перегляди

Снігопади та різке похолодання: до Німеччини наближається циклон "Макс"

Циклон "Макс" принесе снігопади у північні та східні регіони Німеччини. На півдні очікуються дощі з температурою до +10°C, яка згодом вирівняється по всій країні до -1...+6°C.

Новини Світу • 13 лютого, 08:57 • 41745 перегляди

Стартує 75-й Берлінський міжнародний кінофестиваль: головні фільми та участь України

На 75-му Берлінському кінофестивалі покажуть український фільм "Стрічка часу" про школи під час війни. Серед 19 конкурсних фільмів також представлені нові роботи Річарда Лінклейтера та Люсіль Хадзіхалілович.

Культура • 13 лютого, 07:01 • 142306 перегляди

Німецькі активісти заявили про перемогу у справі проти X Маска

Берлінський суд зобов'язав X (Twitter) надати доступ до даних про поширення інформації перед виборами в Німеччині. Активісти зможуть відстежувати потенційну дезінформацію та її вплив на результати голосування 23 лютого.

Новини Світу • 7 лютого, 19:02 • 29851 перегляди

У Празі до червня може з’явитися центр повернення українських біженців

У Празі до червня може з'явитися центр Unity Hub для допомоги українським біженцям з поверненням додому. Проект фінансуватимуть спільно Україна, МВС Чехії та ЄС.

Суспільство • 6 лютого, 14:14 • 67430 перегляди

Німецькі активісти подали в суд на X через приховування даних про вплив на вибори

Дві правозахисні організації подали позов проти X у берлінському суді через ненадання доступу до даних про дезінформацію. Активісти стверджують, що платформа порушує законодавство ЄС напередодні німецьких виборів.

Новини Світу • 5 лютого, 18:45 • 34246 перегляди

Німецька агенція використала фото постраждалих українців для реклами російського медіа. Київ вимагає вибачень

Німецьке агентство Lure використало фото постраждалих від війни українців у рекламній кампанії російського видання Meduza. МЗС України вимагає видалити контент та вибачитись перед українцями, чиє горе було використано.

Війна • 1 лютого, 16:54 • 42709 перегляди

Парламент Німеччини відхилив міграційний законопроєкт Мерца: що відбувається

Німецький парламент проголосував проти посилення міграційного законодавства, запропонованого лідером ХДС Фрідріхом Мерцом. Законопроєкт підтримали ультраправі, що викликало масові протести в країні.

Новини Світу • 1 лютого, 00:47 • 101838 перегляди