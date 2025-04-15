Німецькі активісти подали в суд на X через приховування даних про вплив на вибори

Дві правозахисні організації подали позов проти X у берлінському суді через ненадання доступу до даних про дезінформацію. Активісти стверджують, що платформа порушує законодавство ЄС напередодні німецьких виборів.