"Просто можливість для фотосесії" – Мерц різко висловився про саміт Трампа, путіна та Сі Цзіньпіна
Київ • УНН
Канцлер Німеччини заявив, що мирні домовленості щодо України неможливі без Києва та Європи. Він розкритикував «ялтинську модель».
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав тристоронній саміт президента США Дональда Трампа, російського диктатора володимира путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна "просто можливістю для фотосесії". Він наголосив, що будь-які мирні домовленості щодо України неможливі без участі Києва та європейських держав. Про це повідомляє фінський мовник Yle, пише УНН.
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Таку заяву Мерц зробив 19 листопада в Берліні під час пресконференції після зустрічі, присвяченої гарантіям безпеки для України.
Німецький канцлер також розкритикував спроби вирішувати питання європейської безпеки за участю лише найбільших світових держав.
Ялтинська модель не може принести миру
Мирні переговори неможливі без України та Європи
Мерц нагадав про Ялтинську конференцію 1945 року, під час якої лідери держав-союзниць обговорювали повоєнний устрій Європи
За словами канцлера, подібний підхід не може стати основою сучасного мирного врегулювання війни в Україні.
Якщо мирні переговори просуватимуться вперед, ми будемо присутні
Мерц додав, що такі переговори можуть завершитися успішно лише за безпосередньої участі України та Європи.
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