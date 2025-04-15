дмитро медведєв різко відреагував на заяву Фрідріха Мерца про передачу Україні ракет Taurus, звинувативши його в нацизмі та згадавши службу його батька у Вермахті.
Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує відвідати Париж 7 травня, після чого навідається до Варшави та Києва. Метою візиту є переговори з Макроном, Туском і Зеленським.
Бундестаг Німеччини готується до виборів канцлера 6 травня, за умови схвалення коаліційної угоди. Мерц раніше заявляв про плани сформувати уряд до Великодня.
Голова дипломатії ЄС наголосила на необхідності збільшення допомоги Україні. Це стало відповіддю на словам Мерца щодо ракет Taurus після атаки рф на Суми.
Фрідріх Мерц, імовірний канцлер Німеччини, виступає за передачу Україні далекобійних ракет Taurus за умови погодження з союзниками. Він наголосив на важливості виходу України з оборони.
Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що росія скоїла військовий злочин, завдавши ракетного удару по Сумах. Внаслідок атаки загинуло 34 людини.
Фрідріх Мерц заявив, що Україна не може стати членом НАТО чи ЄС, поки триває війна. Він також застеріг від недооцінки стійкості росії та її політики.
Рішення Трампа призупинити підвищення мит позитивно сприйняли в Європі та Азії. Невизначеність зберігається, тримаючи світ у напруженні, але є надія на економічну розсудливість.
ХДС/ХСС і СДПН сформували коаліцію, представивши угоду з планами щодо міграції, громадянства та економіки. Мерц обіцяє сильний уряд і підтримку Україні.
Як очікується, ХДС отримає контроль над МЗС Німеччини вперше за 60 років, очолить відомство Йоганн Вадефуль, а Борис Пісторіус залишиться на посаді міністра оборони.
ХДС/ХСС і СДПН домовилися про створення урядової коаліції. Головними елементами угоди стануть реформи у сферах міграції, економічної та оборонної політики.
Переговори про формування коаліції між ХДС/ХСС та СДПН вийшли на фінальну стадію через глобальну невизначеність, викликану митною політикою США. Економіка Німеччини може постраждати від збільшення імпортних мит.
Торстен Фрай заявив про можливість досягнення угоди з соціал-демократами до Великодня. Водночас у ймовірних партнерів по коаліції у Бундестагу залишається чимало розбіжностей.
У першому кварталі американські інвестори вклали рекордні $10,6 млрд у європейські ETF, що в 7 разів більше, ніж рік тому. Європейські акції стали привабливими через невизначеність у США.
Президент України висловив сподівання, що Фрідріх Мерц схвалить постачання ракет Taurus. Мерц раніше заявляв, що Україна має отримати необхідні системи оборони.
В Єврокомісії заявили, що їм невідомо про обговорення Урсулою фон дер Ляєн з Фрідріхом Мерцем відновлення "Північних потоків". ЄС прихильний до відмови від російського палива.
Президент Німеччини відправив у відставку канцлера Шольца та міністрів його кабінету. Шольц тимчасово виконуватиме обов'язки до формування нового уряду.
Японія створила Об’єднане оперативне командування для кращої координації військ. Це відповідь на виклики з боку Китаю та Північної Кореї, а також зміцнення партнерства зі США.
Зближення Трампа з москвою та критика НАТО змушують Німеччину, Польщу, Корею та Японію розглядати власний ядерний щит.
Президент Німеччини підписав пом'якшення ліміту боргу для збільшення витрат на оборону та інфраструктурні проєкти. Буде створено спецфонд для фінансування ремонту інфраструктури та заходів із захисту клімату.
Бундесрат схвалив пакет витрат, що послаблює «борговий гальмо» для оборони та інфраструктури. Виділять 500 млрд євро у спеціальний фонд, що стимулюватиме економіку та модернізацію.
У Німеччині Бундестаг підтримав реформу "боргового гальма", що дасть змогу виділити сотні мільярдів євро на зміцнення оборони та інфраструктури. Реформа передбачає створення інфраструктурного фонду на 500 мільярдів євро.
Еммануель Макрон заявив про збільшення замовлень на Rafale. Франція продовжить підтримувати Україну та готувати українських льотчиків на літаках "Міраж".
Фрідріх Мерц виступив перед голосуванням у парламенті Німеччини щодо планів розблокувати кошти на оборону. Він наголосив на захисті від атак та закликав Європу нарощувати військовий потенціал.
У Бундестазі голосуватимуть за зміни до Основного закону, щоб полегшити фінансування оборони та військової допомоги Україні. Планують виділити 4 млрд євро на підтримку України у 2025 році.
Провідні партії Німеччини домовились про фінансовий пакет для оборони та інфраструктури. Також узгоджено збільшення допомоги Україні на три мільярди євро.
Лідер ХДС Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина не може мати власної ядерної зброї через міжнародні договори. Він пропонує обговорити з Францією та Британією інтеграцію їхньої ядерної зброї в захист Європи.
27 лідерів ЄС зберуться в Брюсселі для обговорення нової архітектури безпеки та військової підтримки. На порядку денному виділення 800 млрд євро на оборону та питання використання заморожених російських активів.
Ймовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримує негайне схвалення пакету допомоги Україні на 3 млрд євро. Консерватори та соціал-демократи також планують масштабні інвестиції в оборону країни.
Президент України провів розмову з Фрідріхом Мерцом, лідером партії ХДС. Сторони обговорили подальшу співпрацю та відзначили важливу роль Німеччини у підтримці України.