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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 20993 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193411 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Фрідріх Мерц

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медведєв назвав майбутнього канцлера Німеччини Мерца нацистом через Taurus

дмитро медведєв різко відреагував на заяву Фрідріха Мерца про передачу Україні ракет Taurus, звинувативши його в нацизмі та згадавши службу його батька у Вермахті.

Війна • 15 квітня, 02:53 • 3998 перегляди

Мерц після вступу на посаду канцлера Німеччини відвідає Париж, Варшаву і Київ у рамках європейського турне - Politico

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує відвідати Париж 7 травня, після чого навідається до Варшави та Києва. Метою візиту є переговори з Макроном, Туском і Зеленським.

Політика • 14 квітня, 19:46 • 2282 перегляди

Вибори Мерца канцлером Німеччини заплановані на 6 травня

Бундестаг Німеччини готується до виборів канцлера 6 травня, за умови схвалення коаліційної угоди. Мерц раніше заявляв про плани сформувати уряд до Великодня.

Новини Світу • 14 квітня, 12:58 • 5714 перегляди

Голова дипломатії ЄС прокоментувала слова Мерца щодо Taurus для України

Голова дипломатії ЄС наголосила на необхідності збільшення допомоги Україні. Це стало відповіддю на словам Мерца щодо ракет Taurus після атаки рф на Суми.

Війна • 14 квітня, 08:43 • 8072 перегляди

Мерц каже, що завжди виступав за передачу Україні ракет Taurus, але за однієї умови

Фрідріх Мерц, імовірний канцлер Німеччини, виступає за передачу Україні далекобійних ракет Taurus за умови погодження з союзниками. Він наголосив на важливості виходу України з оборони.

Війна • 14 квітня, 01:40 • 4006 перегляди

Мерц: ракетний удар по Сумах - це навмисний військовий злочин росії

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що росія скоїла військовий злочин, завдавши ракетного удару по Сумах. Внаслідок атаки загинуло 34 людини.

Війна • 13 квітня, 22:11 • 3388 перегляди

Мерц: Україна зможе приєднатися до ЄС і НАТО лише після закінчення війни

Фрідріх Мерц заявив, що Україна не може стати членом НАТО чи ЄС, поки триває війна. Він також застеріг від недооцінки стійкості росії та її політики.

Війна • 12 квітня, 19:33 • 4399 перегляди

Повернення до економічних основ: як світ реагує на митну "паузу" Трампа - CNN

Рішення Трампа призупинити підвищення мит позитивно сприйняли в Європі та Азії. Невизначеність зберігається, тримаючи світ у напруженні, але є надія на економічну розсудливість.

Новини Світу • 10 квітня, 12:17 • 10008 перегляди

У Німеччині оголосили про формування коаліції та представили угоду: Мерц обіцяє сильний уряд і підтримку Україні

ХДС/ХСС і СДПН сформували коаліцію, представивши угоду з планами щодо міграції, громадянства та економіки. Мерц обіцяє сильний уряд і підтримку Україні.

Політика • 9 квітня, 14:00 • 9430 перегляди

У Німеччині ХДС вперше за 60 років отримає контроль над МЗС, Пісторіус залишиться в Міноборони - ЗМІ

Як очікується, ХДС отримає контроль над МЗС Німеччини вперше за 60 років, очолить відомство Йоганн Вадефуль, а Борис Пісторіус залишиться на посаді міністра оборони.

Політика • 9 квітня, 13:11 • 10540 перегляди

У Німеччині домовилися про коаліцію для нового уряду

ХДС/ХСС і СДПН домовилися про створення урядової коаліції. Головними елементами угоди стануть реформи у сферах міграції, економічної та оборонної політики.

Новини Світу • 9 квітня, 11:22 • 4994 перегляди

Коаліційні переговори у Німеччині наблизились до фінішу на тлі митного тиску США - DPA

Переговори про формування коаліції між ХДС/ХСС та СДПН вийшли на фінальну стадію через глобальну невизначеність, викликану митною політикою США. Економіка Німеччини може постраждати від збільшення імпортних мит.

Політика • 8 квітня, 12:59 • 7054 перегляди

ФРН: союзник Мерца впевнений у швидкому завершенні переговорів щодо коаліції у Бундестагу

Торстен Фрай заявив про можливість досягнення угоди з соціал-демократами до Великодня. Водночас у ймовірних партнерів по коаліції у Бундестагу залишається чимало розбіжностей.

Новини Світу • 7 квітня, 02:52 • 76777 перегляди

Інвестори зі США вклали рекордні $11 млрд у європейські ETF, щоб "зробити Європу знову великою"

У першому кварталі американські інвестори вклали рекордні $10,6 млрд у європейські ETF, що в 7 разів більше, ніж рік тому. Європейські акції стали привабливими через невизначеність у США.

Економіка • 2 квітня, 06:00 • 17872 перегляди

Зеленський сподівається на доставку Taurus з Німеччини під керівництвом Мерца

Президент України висловив сподівання, що Фрідріх Мерц схвалить постачання ракет Taurus. Мерц раніше заявляв, що Україна має отримати необхідні системи оборони.

Війна • 2 квітня, 05:49 • 9937 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

В Єврокомісії заявили, що їм невідомо про обговорення Урсулою фон дер Ляєн з Фрідріхом Мерцем відновлення "Північних потоків". ЄС прихильний до відмови від російського палива.

Економіка • 28 березня, 15:09 • 773204 перегляди

Штайнмаєр офіційно відправив у відставку Шольца та його уряд

Президент Німеччини відправив у відставку канцлера Шольца та міністрів його кабінету. Шольц тимчасово виконуватиме обов'язки до формування нового уряду.

Політика • 25 березня, 20:45 • 12651 перегляди

Японія посилює військові сили, створивши нове об’єднане командування - Bloomberg

Японія створила Об’єднане оперативне командування для кращої координації військ. Це відповідь на виклики з боку Китаю та Північної Кореї, а також зміцнення партнерства зі США.

Новини Світу • 24 березня, 10:18 • 43200 перегляди

Політика Трампа на тлі його "повороту у бік москви" підштовхує союзників до думок про власний ядерний щит - FT

Зближення Трампа з москвою та критика НАТО змушують Німеччину, Польщу, Корею та Японію розглядати власний ядерний щит.

Політика • 24 березня, 07:57 • 31387 перегляди

Німеччина послаблює "боргове гальмо" для вливань в оборону та інфраструктуру: президент підписав закон

Президент Німеччини підписав пом'якшення ліміту боргу для збільшення витрат на оборону та інфраструктурні проєкти. Буде створено спецфонд для фінансування ремонту інфраструктури та заходів із захисту клімату.

Новини Світу • 22 березня, 11:56 • 16088 перегляди

Німеччина виділить сотні мільярдів євро на оборону та інфраструктуру: масштабний пакет пройшов парламент

Бундесрат схвалив пакет витрат, що послаблює «борговий гальмо» для оборони та інфраструктури. Виділять 500 млрд євро у спеціальний фонд, що стимулюватиме економіку та модернізацію.

Новини Світу • 21 березня, 11:44 • 11576 перегляди

Бундестаг підтримав реформу "боргового гальма": що це означає

У Німеччині Бундестаг підтримав реформу "боргового гальма", що дасть змогу виділити сотні мільярдів євро на зміцнення оборони та інфраструктури. Реформа передбачає створення інфраструктурного фонду на 500 мільярдів євро.

Новини Світу • 18 березня, 15:44 • 15890 перегляди

Франція замовить більше бойових літаків Rafale, ніж планувалося - Макрон

Еммануель Макрон заявив про збільшення замовлень на Rafale. Франція продовжить підтримувати Україну та готувати українських льотчиків на літаках "Міраж".

Новини Світу • 18 березня, 14:30 • 12509 перегляди

Мерц: війна путіна не обмежується лише Україною

Фрідріх Мерц виступив перед голосуванням у парламенті Німеччини щодо планів розблокувати кошти на оборону. Він наголосив на захисті від атак та закликав Європу нарощувати військовий потенціал.

Війна • 18 березня, 13:51 • 20102 перегляди

У Німеччині відбудеться історичне голосування: військова допомога Україні може отримати нове фінансування

У Бундестазі голосуватимуть за зміни до Основного закону, щоб полегшити фінансування оборони та військової допомоги Україні. Планують виділити 4 млрд євро на підтримку України у 2025 році.

Політика • 18 березня, 08:38 • 27033 перегляди

У ФРН узгоджено мільярдний план на оборону та інфраструктуру усередині країни, а також кошти для України

Провідні партії Німеччини домовились про фінансовий пакет для оборони та інфраструктури. Також узгоджено збільшення допомоги Україні на три мільярди євро.

Економіка • 14 березня, 16:09 • 17904 перегляди

ФРН не може мати власної ядерної зброї, але варто обговорити її спільне використання з Францією та Британією - Мерц

Лідер ХДС Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина не може мати власної ядерної зброї через міжнародні договори. Він пропонує обговорити з Францією та Британією інтеграцію їхньої ядерної зброї в захист Європи.

Новини Світу • 9 березня, 16:11 • 26990 перегляди

ЄС готується до свого саміту "за п’ять хвилин до опівночі": Politico дізналося порядок денний та про опозицію Угорщини по Україні

27 лідерів ЄС зберуться в Брюсселі для обговорення нової архітектури безпеки та військової підтримки. На порядку денному виділення 800 млрд євро на оборону та питання використання заморожених російських активів.

Війна • 5 березня, 11:19 • 27488 перегляди

Берлін хоче виділити Києву ще понад 3 мільярди євро

Ймовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримує негайне схвалення пакету допомоги Україні на 3 млрд євро. Консерватори та соціал-демократи також планують масштабні інвестиції в оборону країни.

Війна • 4 березня, 20:38 • 15547 перегляди

Зеленський провів переговори з Мерцом: про що домовились

Президент України провів розмову з Фрідріхом Мерцом, лідером партії ХДС. Сторони обговорили подальшу співпрацю та відзначили важливу роль Німеччини у підтримці України.

Політика • 4 березня, 15:37 • 14505 перегляди