ФРН не може мати власної ядерної зброї, але варто обговорити її спільне використання з Францією та Британією - Мерц

Лідер ХДС Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина не може мати власної ядерної зброї через міжнародні договори. Він пропонує обговорити з Францією та Британією інтеграцію їхньої ядерної зброї в захист Європи.