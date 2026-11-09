Мерц погрожує заблокувати бюджет ЄС, якщо всі країни не погодяться фінансувати Україну - FT

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що заблокує наступний семирічний бюджет Європейського Союзу, якщо всі країни-члени не погодяться надавати фінансову підтримку Україні у 2027 році та надалі. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

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У листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти, який є в розпорядженні Financial Times, Мерц поставив підтримку бюджету ЄС на 2028–2034 роки в залежність від згоди всіх країн-членів фінансувати Україну, яка через війну стикається з дефіцитом фінансування у розмірі 70 млрд євро наступного року.

Колективне зобов’язання всіх нас, без винятку, робити справедливий внесок у покриття (фінансового) дефіциту України є необхідною передумовою для вирішення цього питання та обговорення будь-яких інших питань, особливо тих, що мають фінансові наслідки - написав Мерц.

Такий ультиматум пролунав напередодні зустрічі лідерів ЄС у Дубліні, яка відбудеться у четвер і п’ятницю. Мерц наполягає, що питання нестачі фінансування для Києва має бути вирішене.

У грудні минулого року лідери ЄС погодили кредит Україні на 90 млрд євро. Однак через масштаби російської військової агресії проти сусідньої країни Київ заявив, що наступного року потребуватиме ще 70 млрд євро додаткового фінансування. Цей дефіцит визнають і союзники України.

ЄС пообіцяв покрити дві третини цієї суми — близько 45 млрд євро. Європейська комісія працює над варіантами виконання цього зобов’язання, зокрема розглядає можливість випуску додаткових спільних боргових зобов’язань. Очікується, що лідери зможуть домовитися до кінця року.

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Водночас чотири країни ЄС — Угорщина, Словаччина, Болгарія та Чехія — дали зрозуміти, що не братимуть участі в подальшій фінансовій допомозі Києву. Угорщина, Словаччина та Чехія минулого року домоглися звільнення від участі у виплаті відсотків за кредитом на 90 млрд євро.

У своєму листі Мерц наголосив, що "ми маємо знайти рішення, яке підтримають усі держави-члени та яке забезпечить Україні стабільну багаторічну перспективу фінансування з 2028 року", зокрема для сплати відсотків за непогашеними боргами країни.

Марін Ле Пен, яка очолює рейтинги громадської думки напередодні президентських виборів у Франції у квітні, також заявила, що в разі перемоги та зміни Емманюеля Макрона на посаді президента припинить підтримку Києва, залишивши лише певну оперативну допомогу та навчання українських військових.

Обговорення фінансування України в ЄС відбувається паралельно зі складними переговорами щодо бюджету блоку на період із 2028 року. Німеччина є найбільшим чистим платником до бюджету ЄС, тоді як чотири країни, які прагнуть уникнути подальшої участі у фінансуванні України, є його чистими отримувачами.

Використовуючи вплив Німеччини під час бюджетних переговорів, Мерц прагне забезпечити фінансування Києва як на наступний рік, так і на подальший період. Майбутні вибори в кількох країнах ЄС, зокрема в Італії та Польщі, можуть ще більше ускладнити досягнення одностайної згоди щодо фінансування України.

Берлін також прагне домогтися, щоб у майбутньому рішення про фінансування України ухвалювали кваліфікованою більшістю країн ЄС, а не одностайно, як це потрібно зараз. Це має допомогти уникнути блокування рішень окремими державами.

"Фінансові потреби України мають бути врегульовані в межах наступного (бюджету ЄС)", — заявив представник уряду Німеччини. "Фінансова підтримка України всіма державами-членами ЄС є необхідною умовою для успішного завершення (бюджетних переговорів ЄС)".

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