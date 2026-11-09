Мерц угрожает заблокировать бюджет ЕС, если все страны не согласятся финансировать Украину — FT

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что заблокирует следующий семилетний бюджет Европейского союза, если все страны-члены не согласятся предоставлять финансовую поддержку Украине в 2027 году и далее. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

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В письме президенту Европейского совета Антониу Коште, которое имеется в распоряжении Financial Times, Мерц поставил поддержку бюджета ЕС на 2028–2034 годы в зависимость от согласия всех стран-членов финансировать Украину, которая из-за войны сталкивается с дефицитом финансирования в размере 70 млрд евро в следующем году.

Коллективное обязательство всех нас, без исключения, вносить справедливый вклад в покрытие (финансового) дефицита Украины является необходимой предпосылкой для решения этого вопроса и обсуждения любых других вопросов, особенно тех, которые имеют финансовые последствия - написал Мерц.

Такой ультиматум прозвучал накануне встречи лидеров ЕС в Дублине, которая состоится в четверг и пятницу. Мерц настаивает, что вопрос нехватки финансирования для Киева должен быть решен.

В декабре прошлого года лидеры ЕС согласовали кредит Украине в размере 90 млрд евро. Однако из-за масштабов российской военной агрессии против соседней страны Киев заявил, что в следующем году ему потребуется еще 70 млрд евро дополнительного финансирования. Этот дефицит признают и союзники Украины.

ЕС пообещал покрыть две трети этой суммы — около 45 млрд евро. Европейская комиссия работает над вариантами выполнения этого обязательства, в частности рассматривает возможность выпуска дополнительных совместных долговых обязательств. Ожидается, что лидеры смогут договориться до конца года.

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В то же время четыре страны ЕС — Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия — дали понять, что не будут участвовать в дальнейшей финансовой помощи Киеву. Венгрия, Словакия и Чехия в прошлом году добились освобождения от участия в выплате процентов по кредиту в размере 90 млрд евро.

В своем письме Мерц подчеркнул, что "мы должны найти решение, которое поддержат все государства-члены и которое обеспечит Украине стабильную многолетнюю перспективу финансирования с 2028 года", в частности для выплаты процентов по непогашенным долгам страны.

Марин Ле Пен, возглавляющая рейтинги общественного мнения накануне президентских выборов во Франции в апреле, также заявила, что в случае победы и смены Эмманюэля Макрона на посту президента прекратит поддержку Киева, оставив лишь определенную оперативную помощь и обучение украинских военнослужащих.

Обсуждение финансирования Украины в ЕС проходит параллельно со сложными переговорами по бюджету блока на период с 2028 года. Германия является крупнейшим нетто-плательщиком в бюджет ЕС, тогда как четыре страны, стремящиеся избежать дальнейшего участия в финансировании Украины, являются его нетто-получателями.

Используя влияние Германии во время бюджетных переговоров, Мерц стремится обеспечить финансирование Киева как на следующий год, так и на последующий период. Предстоящие выборы в нескольких странах ЕС, в частности в Италии и Польше, могут еще больше усложнить достижение единогласного согласия по вопросу финансирования Украины.

Берлин также стремится добиться того, чтобы в будущем решения о финансировании Украины принимались квалифицированным большинством стран ЕС, а не единогласно, как требуется сейчас. Это должно помочь избежать блокирования решений отдельными государствами.

"Финансовые потребности Украины должны быть урегулированы в рамках следующего (бюджета ЕС)", — заявил представитель правительства Германии. "Финансовая поддержка Украины всеми государствами-членами ЕС является необходимым условием для успешного завершения (бюджетных переговоров ЕС)".

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