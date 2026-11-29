Звезда сериала «Одни из нас» Педро Паскаль рассказал об одном из самых тяжелых периодов своей жизни, когда после смерти матери столкнулся с суицидальными мыслями и был вынужден обратиться за помощью. Об этом 51-летний актер рассказал в интервью The New York Times, пишет УНН.

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Мать актера Мария Вероника Паскаль Урета, работавшая детским психологом, умерла в результате самоубийства в 2000 году. Даже спустя более чем 25 лет после трагедии Паскаль не смог сдержать слез, вспоминая пережитые события.

Я точно знаю, что это такое, и все, что я сделал, — это попросил о помощи — признался актер, говоря о собственном опыте борьбы с суицидальными мыслями.

Паскаль мечтал перевезти мать в США

По словам актера, его мать пережила немало испытаний. Уже в 22 года она была политической беженкой в чужой стране с двумя детьми, а после возвращения в Чили столкнулась с психологическими трудностями.

В то время Паскаль лишь пытался построить актерскую карьеру. Он мечтал получить роль в телевизионном сериале, которая позволила бы ему финансово обеспечивать мать и перевезти ее в США. Однако реализовать этот замысел он не успел.

Несмотря на сложные жизненные обстоятельства матери, актер вспоминает ее с большой любовью и подчеркивает, что она была хорошей мамой.

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