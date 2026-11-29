В Испании начали расследование в отношении возможного нарушения мессенджером Telegram регламента ЕС о защите персональных данных (GDPR) после публикации сообщения с критикой правительства Педро Санчеса. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров в своем канале, пишет УНН.

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По словам Дурова, испанский регулятор считает, что распространенное в феврале предупреждение для пользователей мессенджера могло нарушать европейское законодательство о защите персональных данных.

Если целью было заставить нас замолчать, вас ждет разочарование. GDPR защищает конфиденциальность, а не политиков от критики – заявил основатель Telegram.

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В феврале Дуров обвинил правительство Санчеса в продвижении новых правил, которые, по его мнению, угрожают свободе пользователей интернета.

Среди таких инициатив он назвал запрет на пользование социальными сетями подростками младше 16 лет, введение персональной ответственности руководителей цифровых платформ, а также криминализацию алгоритмического продвижения контента.

Подробностей расследования и официальной позиции испанского регулятора в сообщении Дурова нет.

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