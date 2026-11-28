Социальная сеть Telegram предупредила владельцев iPhone об угрозе массового взлома из-за устаревшей версии iOS. Об этом 28 ноября в социальных сетях написал основатель соцсети Павел Дуров, передает УНН.

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Telegram в ночь против 28 ноября массово разослал пользователям iPhone сообщения с призывом обновить операционную систему.

"Ваша версия iOS устарела и содержит уязвимости в системе безопасности, которые ставят под угрозу ваши данные и учетные записи", — говорится в сообщении Telegram.

Соответствующие сообщения получили не все пользователи.

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал скриншот такого сообщения, добавив, что пользователей iPhone массово взламывают.

"Если ваша iOS хотя бы немного устарела, все ваши данные под угрозой. Чтобы вас взломали, может быть достаточно просто открыть сайт", — написал Дуров.

Напомним

Один из крупнейших в мире сервисов для хранения паролей 1Password подвергся хакерской атаке, в результате которой злоумышленники получили доступ к части персональных данных клиентов.